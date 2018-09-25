Mega Feirão com mais de mil veículos à venda e facilidades de financiamento

A situação ainda inconsistente da economia nacional torna a compra de um veículo zero-quilômetro um luxo que poucos podem pagar. Neste cenário, optar por um seminovo pode ser a escolha mais acessível. E quem está se planejando para comprar um carro, mas não quer se complicar com altas parcelas do financiamento, terá uma ótima oportunidade neste final de mês de concretizar o sonho.

Após quatro anos de ausência, o Mega Feirão de Veículos volta a ser realizado entre quinta-feira (27) e domingo (30), no estacionamento do antigo aeroporto de Vitória, em Goiabeiras. Ao todo, serão 25 revendedoras da Grande Vitória participando, somando um estoque de mais de mil veículos multimarcas à disposição do cliente durante os quatro dias do evento.

Com experiência de 20 anos atuando no ramo, o empresário Carlos Senna da Silva, proprietário da revendedora Senna Veículos de Jardim da Penha, afirma que o Mega Feirão é a melhor oportunidade para os clientes de todos os perfis saírem do evento dirigindo seu novo veículo.

Teremos um ambiente familiar e um pátio com opções de carros a partir de R$ 12 mil. O nosso intuito é apenas um: levar o melhor para o nosso cliente, por isso, teremos facilidades como juros reduzidos, bônus na avaliação de usados como entrada, e até carro vendido com tanque cheio, afirma Senna.

Condições facilitadas

Entre as facilidades estará parcelamento da entrada em até 12 vezes no cartão de crédito - ou em 30, 60, 90 e 120 dias no cheque - e até financiamento de 100% do valor do veículo. Um acordo entre os organizadores e a financeira parceira do evento também vai garantir uma taxa de juros de 0,99% e parcelamento de até 60 meses.

A ideia do Mega Feirão é fortalecer e renovar o setor de carros seminovos. Ficou claro para todos que trabalhando unidos, poderemos oferecer melhores condições para nossos clientes e reaquecer o mercado, afirma Paulo Roberto de Souza, um dos organizadores do evento.

Mercado reaquecendo

Aos poucos o mercado de automóveis seminovos e usados no Brasil volta a aquecer a economia nacional. Segundo dados da Federação dos Revendedores de Veículos (Fenauto).

Só no primeiro semestre deste ano, mais de 5,1 milhões de carros seminovos foram negociados. O resultado é quase cinco vezes superior ao número de carros zero vendidos no mesmo período.

SERVIÇO

Mega Feirão de Veículos

Onde: Estacionamento do antigo Aeroporto de Vitória, Avenida Fernando Ferrari, 3.800, em Goiabeiras

Quando: De quinta-feira (27) a domingo (30), das 9h às 20h