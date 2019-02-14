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Marketing promocional ajuda a estreitar relacionamento com clientes

Com 14 anos de atividade, a Premium é uma das empresas mais atuantes no mercado local e nacional de marketing promocional

Publicado em 

14 fev 2019 às 17:38

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 17:38

Em um mundo conectado, com os hábitos das pessoas em constante mudança e o grau de exigência do consumidor cada vez mais alto, o grande desafio para as marcas, empresas e organizações é conseguir se aproximar de seus públicos de interesse e proporcionar a eles experiências que gerem valor e engajamento.
Uma alternativa de ação está no marketing promocional, um conjunto de estratégias que visam levar até as pessoas os valores de uma empresa, proporcionar vendas e fidelizar clientes atuais e potenciais, por meio de ações de interação com seus públicos-alvo.
Crédito: Bruno Lopes
Há 14 anos, uma empresa capixaba que atua no segmento de eventos e ações promocionais vem crescendo e se destacando no mercado local e nacional. Criada em 2005, a Premium Marketing Promocional planeja, cria, executa e entrega ações e eventos nas áreas de conteúdo, entretenimento, esportes e lazer. Uma das pioneiras no mercado, a Premium ajuda a trazer soluções únicas e resultados duradouros para um grupo seleto de clientes.
Na direção executiva da empresa desde a sua fundação, a publicitária Roberta Moura vem observando o crescente aumento do mix de serviços de marketing para além da publicidade e a migração das verbas para outras ferramentas mercadológicas, principalmente o marketing promocional. Para ela, isso comprova a eficácia das ações promocionais como estratégia para as empresas estreitarem seu relacionamento com os públicos de interesse e se tornarem mais competitivas.
Por ser uma forma muito visível de comunicação, o marketing promocional atrai a atenção e motiva os consumidores a experimentar ou adotar determinado produto. Quando empregada de maneira apropriada, a comunicação promocional consegue afetar a demanda de maneira muito diferente da propaganda, que gera efeitos de imagens e preferência a longo prazo em relação a um produto. Por isso, muitas empresas começam a utilizar com sucesso essa forma de comunicação.
Para o diretor de atendimento da Premium, Bruno Bourguignon, o marketing promocional compreende as expectativas do público e as transforma em estratégias de venda e fidelização. Uma boa estratégia de marketing promocional direcionada, independente de qual seja a plataforma, possibilita aumentar consideravelmente as chances das empresas conquistarem os futuros clientes.
Com muita expertise na ativação de marcas, a Premium comemora seus 14 anos exibindo com orgulho uma lista de grandes trabalhos para clientes, como Coca-Cola, Nestlé, Caixa, Unimed, Garoto, ArcelorMittal, Lojas Pernambucanas, Sebrae e Sicoob. São ações e eventos promocionais que vêm fazendo a diferença para marcas e pessoas.
Crédito: Divulgação

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