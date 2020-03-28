Maranata na luta contra o coronavírus

Crédito: Maranata/Divulgação

A Igreja Cristã Maranata (ICM), sempre atenta à realidade que envolve a sociedade brasileira, decidiu suspender cultos, reuniões e a mobilização de seus membros em todas as atividades presenciais da Igreja. A decisão segue uma série de outras ações que já vinham sendo implementadas pela ICM.

Ainda no final do mês de fevereiro, houve a suspensão dos seminários quinzenais realizados no Maanaim de Marechal Floriano, na região serrana do Espírito Santo, além de todos os demais 62 Maanains do Brasil.

Estes encontros reúnem cerca de 4 mil pessoas quinzenalmente no Maanaim do Espírito Santo e mais 40 mil distribuídas em outros Maanains no Brasil e exterior, a cada evento realizado.

A instituição tem total compreensão da gravidade do momento e de sua responsabilidade tanto para com seus membros, como para com aqueles que frequentam os cultos.

Todas as medidas tomadas pela ICM seguem rigorosamente as orientações e recomendações das autoridades sanitárias brasileiras e internacionais.

Mensagens bíblicas são transmitidas diariamente em diferentes idiomas Crédito: Maranata/ divulgação

Simultaneamente, a Maranata incrementou sua estrutura de produção de conteúdo audiovisual, com a disponibilização de material diariamente em dois horários, às 16h e às 20h.

São cultos e mensagens da Bíblia para atender ao público da Europa, fortemente atingida pela pandemia do coronavírus, além do Brasil, toda a América Latina e América do Norte.

Conteúdos traduzidos em inglês e espanhol também estão sendo postados simultaneamente às publicações em português.

A Rádio Maanaim está transmitindo ao vivo todos os dias da semana Crédito: Maranata/ divulgação

A Rádio Maanaim, importante veículo de comunicação a serviço da ICM, está transmitindo ao vivo todos os dias da semana, como uma forma de informar e trazer alento a todos os seus ouvintes que vivem este momento de isolamento social.

Desde às 6 horas da manhã, com a transmissão de um culto matinal, a rádio executa sua programação ao vivo e apresenta um aumento em sua audiência.

É importante dizer que o culto, além de uma premissa bíblica, também é uma demanda do crente. O membro da ICM tem no culto um momento de renovação espiritual, de encontro com Deus, de poder exercer a alegria da adoração. Essa experiência é transformadora e traz um alimento à alma que não se pode encontrar em outra situação, afirma a instituição.

A Igreja Cristã Maranata também utiliza suas páginas nas redes sociais para comunicar e orientar a todos no que tange às ações necessárias para a preservação do contágio e da disseminação do vírus.

Além disso, o número 0800 707 3076 foi disponibilizado e há uma equipe de plantão durante 24h por dia para atender e orientar os membros e pastores quanto às medidas a serem adotadas nas igrejas de todo o Brasil e exterior.

Todas as medidas foram tomadas por tempo indeterminado e a diretoria da instituição continua em constante atenção à evolução do cenário e às decisões das autoridades de saúde para, com tranquilidade, avaliar novas medidas de contenção ou de retorno ao funcionamento normal das atividades, cultos e reuniões, quando essa situação de saúde pública se reverter.

Crédito: Maranata/ divulgação

Pandemia é sinal de Deus aos homens

Todo o sofrimento que nesse momento aflige a humanidade são sinais de Deus de que a hora do arrebatamento se aproxima com a volta de Jesus Cristo.

A afirmação é do pastor Josias Junior, da Igreja Cristã Maranata, e serve como um alerta sobre as marcas deixadas na Bíblia referentes às epidemias, pandemias, catástrofes naturais e crises diversas que dilaceram países inteiros, levando angustia aos corações.

"Nós, da Igreja Maranata, temos a clareza de que vivemos uma pandemia explicada pela Ciência, mas temos também a consciência de que tudo isso está previsto em profecias, que são sinais que vêm de Deus para a Igreja de Cristo há mais de dois mil anos e que não falham" Pastor Josias Junior, da Igreja Cristã Maranata -

A Palavra é ministrada em áudio e vídeo Crédito: Maranata/ divulgação

Ainda de acordo com o pastor Josias Junior, os mais de 140 mil fiéis que congregam nos templos da Maranata no Espírito Santo encaram a possibilidade do arrebatamento com júbilo já que, com a aceitação de Jesus Cristo, também vem a certeza de que a vida aqui na Terra é finita e será eterna ao lado de Deus no paraíso.

"Estamos preparados para partir a qualquer momento. Temos a certeza de que Deus tem um propósito para cada um que aceita sua palavra e isso reconforta nossos corações por meio da oração e também da ação em prol do bem-estar de nossos irmãos" Pastor Josias Junior, da Igreja Cristã Maranata -

Saiba mais:

Atendimento 24h: 0800 707 3076

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