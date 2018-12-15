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Retrospectiva

Maranata 50 anos: um 2018 de homenagens

Dentro e fora do ES, a Maranata foi saudada pelos seus 50 anos

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 21:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 21:55
Um ano para celebrar. Foi assim que a Igreja Cristã Maranata (ICM) vivenciou 2018. Ano de comemorar o cinquentenário de fundação, que rendeu muitas homenagens à instituição dentro e fora do Estado.
Senado Federal Crédito: Divulgação/Maranata
No dia 23 de maio, no Senado Federal, em Brasília, a Maranata recebeu uma homenagem pelos seus 50 anos. Na ocasião, o Pastor Gedelti Gueiros fez um resgate histórico, enfatizando a década de 1960, quando a igreja surgiu.
O Governo do Espírito Santo também reverenciou a Igreja Cristã Maranata pelas cinco décadas completadas em uma solenidade realizada no Palácio Anchieta, no dia 20 de agosto. Houve a entrega da Comenda Jerônimo Monteiro pelo governador Paulo Hartung ao pastor e presidente da entidade, Gedelti Gueiros.
Assembleia do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Maranata
Também no Estado capixaba, o poder Legislativo da Serra reconheceu o relevante papel social e espiritual que a Maranata exerce no município. No dia 07 de maio, foi a vez de a Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizar uma Sessão Solene. Na ocasião, foi entregue a Comenda João Ferreira de Almeida aos pastores Adaiso Fernandes Almeida, José de Anchieta Fraga Carvalho e Renato Duguay Siqueira, também à irmã Sara Victalino Gueiros Dodd. Além disso, 48 pastores foram homenageados com placas.
O aniversário de 50 anos da ICM motivou uma saudação na Câmara Municipal de Vila Velha, em 11 de junho. A Câmara Municipal de Vitória também prestou homenagem em à Igreja no dia 30 de julho.
Crédito: Divulgação/Maranata
 
Em São Paulo, a Câmara Municipal prestigiou a Maranata em uma sessão solene, realizada no dia 01 de agosto. E por fim, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aproveitou o dia do dentista, celebrado em 25 de outubro, para entregar presidente da Maranata, o pastor Gedelti, formado pela Ufes, a Comenda Doutor Gilton Coutinho de Barros.
Câmara de São Paulo Crédito: Divulgação/Maranata
A Igreja Cristã Maranata deu início, no dia 15 de novembro, ao seminário Unidos em Família, realizado no Maanaim do Espírito Santo. Esta foi a última edição de 2018 e contou com a presença de cerca de 2.000 pessoas, sendo aproximadamente 400 crianças e adolescentes.
 

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