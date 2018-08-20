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Cultura

Mapa virtual a arte capixaba a consumidores apaixonados

Instituto Arte e Design do Espírito Santo

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 20:55
A iniciativa do Instituto Arte e Design do Espírito Santo vai divulgar, inicialmente, os 63 espaços culturais participantes do IV Circuito ArtES
Artistas e produtores culturais do Espírito Santo e o público interessado em conhecer estes trabalhos terão uma nova forma de se encontrar. Está sendo lançado um mapa virtual interativo com informações de espaços culturais da Grande Vitória.
 
O mapa é uma iniciativa do Instituto Arte e Design do Espírito Santo (IADES) e vai divulgar, em um primeiro momento, os 63 espaços culturais participantes do IV Circuito ArtES, que será realizado entre os dias 24,25 e 26 de agosto.
Freepik Crédito: Freepik
Na ferramenta é possível visualizar, além da localização dos espaços culturais, informações como contato, horário de funcionamento, redes sociais, entre outros dados. O mapa vai servir como guia do evento, mas ele continuará online após o fim do Circuito. A artista Sirlane Fernandes, conselheira IADES, afirma que o mapa vai ser atualizado a cada nova edição do evento. Ela explica ainda a importância da ferramenta para a divulgação da arte capixaba.
Quem consome arte aqui no Estado geralmente compra de fora, mesmo existindo galerias e espaços artísticos locais conceituados. Com esse aplicativo, poderemos lincar o mercado de arte com o seu consumidor direto, afirma.
A galeria Casa Tutti vai apresentar uma exposição de 25 obras de Titos Kontou que está em Vitória para dar uma palestra sobre seu processo produtivo. Crédito: IADES
A ferramenta virtual é inspirada no projeto Mapa das Artes de Lisboa, criado em 2016, que virou uma referência para a divulgação de galerias, ateliês e centros culturais da capital portuguesa.
Espaços culturais
Criada há 13 anos, a galeria Matias Brotas, na Mata da Praia, em Vitória, será um dos centros culturais indicados no mapa. Segundo Lara Brotas, diretora do espaço, iniciativas como o mapa virtual e o Circuito das Artes contribuem para uma profissionalização e amadurecimento do cenário artístico local.
Quanto mais arte, melhor. Ações de forma coletiva, como o Circuito, ajudam a formar um público em torno da arte. Qualquer ambiente artístico que envolva o público e permita uma pausa no dia a dia para um deslocamento do olhar para o campo artístico é valido, avalia Lara. Espaços recém-criados também estarão representados no aplicativo, como é o caso da Casa Tutti, inaugurada em março, no Centro de Vitória. A galeria vai apresentar uma exposição de 25 obras de Titos Kontou, artista plástico grego radicado na França, que está em Vitória para dar uma palestra sobre seu processo produtivo.
O mercado artístico capixaba é promissor, e novas ferramentas de divulgação, como o mapa virtual, colaboram para o crescimento do setor e uma inserção do Espírito Santo no cenário nacional, afirma Léo Bahia, proprietário da Casa Tutti.
IV Circuito ArtES
O Circuito ArtES, que será realizado sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26), foi criado para integrar ateliês, home offices, galerias, museus e espaços públicos, promovendo uma interação maior entre o artista e o público consumidor de seu trabalho. A quarta edição do evento funcionará em formato de festival, os espaços participantes ficarão abertos em um horário específico e farão parte de um roteiro criado pela produção.
Saiba mais em: https://mapacultural.es.gov.br
 

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