Lazer e bem-estar para todas as idades

A prática regular de exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar. Porém, muitos não se adaptam ao cotidiano das academias e às repetições nos aparelhos de musculação. Uma forma barata e sustentável de aderir a uma vida saudável é realizar atividades ao ar livre, em parques, praças e praias.

Especialistas apontam que essa é uma ótima maneira de sair da rotina dos ambientes fechados, além de aliviar o estresse do dia a dia e propiciar uma maior sensação de liberdade. Mesmo para quem adora academia, a mudança para um ambiente mais motivador pode gerar um gás novo.

"Depois de passar horas trabalhando em local fechado, se exercitar ao ar livre acaba sendo mais prazeroso", diz Felipe Messias, profissional de Educação Física Crédito: Felipe Messias

O profissional de Educação Física Felipe Messias defende que esportes praticados em contato com a natureza reforçam os laços de interações com outras pessoas. Para ele, a prática tende a ser mais divertida e com isso garante um índice de desistência menor do que os esportes praticados em espaços fechados.No trabalho, as pessoas costumam ficar sentadas de oito a dez horas por dia na frente de um computador, em uma sala fechada. Então, na hora de se exercitar, acaba sendo mais prazeroso buscar um local aberto.

Para quem busca momentos de tranquilidade, os parques são sempre ótimas opções, principalmente para a interação com pessoas de diferentes idades. Existe um mito que de academia é para jovens e atividades ao ar livre são para idosos. Isso não é verdade. A prática esportiva, em qualquer ambiente, é para todos, diz Messias.

Onde praticar

Na Praia de Camburi, já está em obras o Atlântica Parque , construído pela Vale . Previsto para ser inaugurado em dezembro, o local vai abrigar os mais modernos equipamentos esportivos gratuitos a céu aberto da Grande Vitória. Além disso, será totalmente acessível para pessoas com dificuldade de locomoção.

Atlântica Parque terá campo de futebol, além de áreas para musculação e ginástica funcional Crédito: Vale

A nova área de lazer e esportes terá 19 mil metros quadrados e vai abrigar campo de futebol, pistas de skate e de bicicross, além de playground, áreas para musculação e ginástica funcional, praça para pets, decks, mirantes e áreas livres com árvores, pergolados, jardins e bancos. O projeto surgiu a partir de um Termo de Compromisso Ambiental firmado pela Vale com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e o Governo do Estado.

Felipe Messias destaca que é importante buscar locais que tenham uma boa estrutura, com equipamentos em constante manutenção. Isso evita que a diversão não se torne um risco potencial de lesões.

O professor alerta, ainda, que é importante evitar sobrecarga. A princípio, atividades físicas por três vezes na semana já é o suficiente. A fadiga pode tirar o prazer de praticar o esporte, e como as pessoas querem resultado imediato, acabam desanimando, completa.

Para saber mais sobre o Atlântica Parque, acesse o site www.vale.com/camburi