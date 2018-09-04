Invista no seu futuro e matricule-se com descontos

Você ainda tem dúvidas sobre como a sua educação pode impulsionar sua carreira e ajudar na realização profissional? Ótimo! A dúvida impulsiona a busca por conhecimento e mostra que você está preparado para descobrir como a educação pode transformar a sua vida.

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Atualmente, grandes e pequenas empresas são movidas por práticas internacionais de mercado e buscam por profissionais que estejam aptos a entender essas demandas. Não por acaso, é comum que as empresas perguntem ao candidato se o mesmo possui conhecimentos em inglês.

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Já é fluente em um segundo idioma?

Comumente, as empresas utilizam essa experiência do funcionário aplicada nas relações de trabalho. O inglês também pode ajudar o candidato a obter conhecimentos específicos de assuntos diversificados, tendo acesso a um acervo enorme de conteúdo produzido por pesquisadores totalmente em inglês.

Abordando situações comuns do dia a dia, as aulas nas Yes! Idiomas são dinâmicas e motivadoras e o conteúdo é apresentado de forma para que você torne-se confiante para se comunicar na nova língua desde o primeiro dia de aula.

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