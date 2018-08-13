Instituição de ensino contribui para desenvolvimento social e econômico da região Sul do ES

Campus I Crédito: São Camilo

Uma semente plantada hoje que vai dar frutos no futuro. Assim pode ser resumido o impacto da educação no desenvolvimento econômico e social de uma cidade. No Sul do Espírito Santo, o crescimento da região é abastecido com a contribuição de uma das grandes Instituição de ensino do país  União Social Camiliana - Centro Universitário São Camilo - ES.

Em Cachoeiro de Itapemirim desde o final dos anos 80, quando o antigo Instituto Cachoeirense de Ensino teve suas atividades educacionais assumidas pela União Social Camiliana, que atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e Pós-graduação, colocando à disposição de seus alunos e colaboradores uma completa infraestrutura de ensino e extensão, estruturando-se na área da pesquisa.

A representatividade da Instituição é ainda mais relevante quando o assunto é o Ensino Superior. Com um raio de atuação que abrange 33 municípios na região Sul do Estado, o Centro Universitário São Camilo formou, em média, aproximadamente mil alunos por ano nas últimas três décadas.

Social

Segundo o reitor, Padre Francisco de Lélis Maciel, a São Camilo possui relevância social uma vez que é a responsável pela formação daqueles que administram, contabilizam, advogam, ensinam e cuidam da saúde da população, enfim, pela juventude atuante regionalmente.

Para além daqueles que nos visitam todos os dias para estudar e movimentam a economia da cidade, estão aqueles formados, que trabalham e geram empregos, movimentando a economia de todo o Sul do Estado, afirma o reitor.

Segundo Pe. Lélis, programas como Universidade Aberta à Terceira Idade, Clínica de Psicologia, Núcleo de Práticas Jurídicas e Centro de Reabilitação atendem, juntos, mais de mil pessoas da comunidade ao mês. Outras práticas como São Camilo Volta à Comunidade, São Camilo nas Escolas, Espaço Livre, Corrida São Camilo, feiras, exposições e congressos também vinculam alunos, instituição e comunidade, explica.

Ensino em todos os níveis

Por oferecer educação em todos os níveis, a São Camilo proporciona aos seus alunos a oportunidade de passar toda a sua vida estudantil, da educação básica à especialização, dentro de uma mesma filosofia educacional. Estar uma vida inteira na mesma Instituição de ensino demonstra que o aluno faz parte da escola e a escola dele e, uma vez parte da vocação camiliana, com certeza a sociedade será mais fraterna, séria e capacitada para atuar conforme os princípios comunitários, afirma o reitor.

O primeiro diferencial está no acolhimento. A Instituição, por meio de todos os setores, tem como meta acolher bem o aluno para que ele se sinta à vontade para aprender. Além disso, o campus é composto por várias áreas verdes. Os laboratórios e a biblioteca são reconhecidos pelo Ministério da Educação e alcançam sempre a pontuação máxima quando avaliados.

Os professores e administradores do campus trabalham em conjunto para servir ao propósito educativo do estudante. As metodologias adotadas para o aprendizado são teórico-práticas, inovadoras, capazes de proporcionar a autonomia do aluno, destaca o reitor.