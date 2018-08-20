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Igreja Cristã Maranata

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 17:40
O Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata, ratifica a nota abaixo, que já foi publicada em outras ocasiões em momento político semelhante, relacionado ao que vive o país:
1. Para conhecimento dos membros da Igreja Cristã Maranata e a quem mais possa interessar, informamos que não temos representantes legais para falar em nome da Igreja Cristã Maranata sobre assuntos ligados a políticos e partidos políticos, embora respeite a opinião de qualquer pessoa sobre o assunto, desde que seja de responsabilidade pessoal.
2. O voto é um direito de qualquer cidadão, e ninguém deve se omitir para o bem do nosso país.
3. A escolha de candidatos é livre e todo cidadão tem a faculdade de se expressar livremente, desde que sua manifestação não comprometa nem envolva a comunidade da Igreja Cristã Maranata, nem seus dirigentes.
4. É norma da Igreja Cristã Maranata desligar automaticamente do ministério pastoral, qualquer pastor membro do Presbitério que escolha fazer carreira política, mesmo como candidato, embora entenda que tal escolha deva ser respeitada, visto que os pastores da Igreja Cristã Maranata servem ao ministério da igreja, por confissão de fé, sem vínculo empregatício e sem remuneração.
5. A Igreja Cristã Maranata não tem o propósito de se tornar partido político ou abrigar núcleos e células eleitorais, para no futuro se valer de possíveis benefícios com representantes e defensores de seus interesses.
Por último, informamos que por obrigação e respeito, mantemos convivência amiga com políticos dirigentes e candidatos de qualquer partido, que são sempre bem-vindos e recebidos em nossos templos em qualquer ocasião, ficando dispensado de atender favores pessoais ou a grupos com recursos públicos, exceto nos casos de atendimento à ordem e ao direito dos cidadãos e da coletividade em geral.
...Maranata. I Cor 16:22
MARANATA! O Senhor Jesus Vem

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