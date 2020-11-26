Grade inovadora de série a série marca ensino pioneiro no ES

Com o retorno das aulas presenciais, o Sesi ES segue rigidamente as medidas de segurança como o uso obrigatório de máscara, higienização e aferição de temperatura Crédito: Lucas Aboudib/Divulgação

Mesmo durante a pandemia de Covid-19, o Sesi ES enfrentou os novos desafios e reinventou-se para manter a qualidade de seu atendimento na educação. A instituição adotou um método on-line moderno e estruturou a equipe para fornecer um processo embasado. De acordo com o perfil de alunos de cada série, foi criado um ambiente virtual para dar continuidade ao processo de aprendizagem dos estudantes do ensino regular.

Assim, na educação infantil e no ensino fundamental I, o destaque foram as aulas gravadas na plataforma Microsoft Teams, podendo ser acessadas em qualquer período do dia por uma semana. A medida foi adotada porque o Sesi entende que o auxílio da família é essencial para este período. Todos os exercícios feitos pelos alunos foram organizados no formato de portfólio para ser entregue na escola após o término da pandemia ou incluso na plataforma Teams.

Para o ensino fundamental II e o ensino médio (regular e Novo Ensino Médio), todas as funcionalidades do Teams foram exploradas. As aulas foram apresentadas ao vivo, permitindo a interação com os professores, com esclarecimento de dúvidas e correção de exercícios em tempo real. Os professores também disponibilizaram listas de atividades e material complementar por meio da ferramenta.

RETOMADA

O Sesi ES está retomando as atividades presenciais, seguindo o pronunciamento do governo do Estado realizado no dia 25 de setembro. Com aulas presenciais e remotas, atendeu às necessidades dos que pertencem ou têm contato com pessoas do grupo de risco.

As salas ganharam equipamentos de ponta para transmitir simultaneamente as aulas para o aluno mantido em casa. Tudo seguindo o Protocolo de Retomada das Aulas Presenciais, elaborado pelo Sesi, inclusive para as aulas presencias com reforço nas medidas de segurança: uso obrigatório de máscara, higienização, aferição de temperatura, contou a diretora de Educação do Sesi, Priscilla Marques.

MATRÍCULAS ABERTAS E NOVIDADES

Para quem está procurando uma escola que oriente o seu filho para o futuro e permita-o ser protagonista do próprio aprendizado, o Sesi ES está com matrículas abertas para 2021. As novas matrículas efetuadas até o dia 4 de dezembro têm desconto de 25% sobre valor de tabela e não cumulativos, na primeira mensalidade. Além disso, trabalhadores da indústria têm até 20% de desconto nas mensalidades.

Para 2021, o Sesi vem com grandes novidades. O Novo Ensino Médio, modelo no qual a entidade é pioneira no Estado e na Região Sudeste, em parceria com o Senai ES, será ampliado. Todos os alunos entrantes na 1ª série do Ensino Médio serão orientados para Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias e para o Itinerário V (formação técnica e profissional), conforme oferta da unidade.

Vale lembrar que a primeira unidade a ter essa nova configuração foi o Centro Integrado Sesi Senai Civit, em 2018. No ano passado, o formato foi estendido para as unidades de Aracruz; Cachoeiro de Itapemirim; Campo Grande, em Cariacica; Linhares; Cobilândia e Araçás, em Vila Velha; e Jardim da Penha, em Vitória.

Também para 2021, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) retorna ao Sesi, de uma forma mais moderna. Será semipresencial e gratuita, agregando também o ensino profissionalizante. Ou seja, além de completar o ensino regular, o aluno irá realizar uma qualificação técnica devido a uma parceria Sesi e Senai. A modalidade será oferecida para todas as indústrias do Estado, com foco na requalificação dos seus trabalhadores, contribuindo para a produtividade da indústria capixaba.