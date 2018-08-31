Governo do Estado oferece 178 vagas com salário de até R$ 4,4 mil

Os concurseiros de plantão que procuram oportunidades de ingressar no serviço público devem ficar de olho em duas seleções abertas pelo governo do Estado. É que a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) estão com 178 vagas abertas, e a remuneração pode chegar a R$ 4.443,60, além de auxílio-alimentação.

De acordo com Ivone Goldner, diretora pedagógica do Centro de Evolução Profissional (CEP), apenas para o concurso da Seger serão disponibilizadas 90 vagas, para cargo de nível médio, na função de assistente de gestão, com salário de R$ 1.825,82.

Outras 35 vagas serão destinadas a concurseiros com nível superior, para o cargo de analista do executivo, com remuneração de R$ 4.443,60. A vaga é voltada para diferentes formações, como Administração, Ciências Contábeis, Direito e Economia. Ambos os cargos possuem benefício de auxílio-alimentação no valor de R$ 300.

Já o concurso do Iases contará com 53 oportunidades. Para nível médio, serão 16 vagas para o cargo de assistente de suporte socioeducativo, com remuneração de R$ 1.825,82.

Para os que possuem nível superior, serão outras 15 vagas, para analista de suporte socioeducativo; dez, para assistente social socioeducativo; cinco, para pedagogo socioeducativo; e sete, para psicólogo socioeducativo. Para estas funções, são exigidas formações específicas, e o valor da remuneração é de R$4.443,60. Todos possuem direito a auxílio-alimentação de R$ 300.

Os aprovados no concurso do Iases atuarão na sede do instituto, bem como em uma de suas unidades no Espírito Santo, conforme a necessidade do órgão.

Preparação

Segundo a diretora pedagógica do Centro de Evolução Profissional (CEP), Ivone Goldner, antes da publicação do Edital, a dica é se preparar para as disciplinas que com certeza cairão na prova Crédito: Divulgação

Para quem está de olho nessas vagas, os estudos devem estar afiados. A dica é se preparar para as disciplinas que, com certeza, serão cobradas. Os concurseiros interessados devem iniciar, de imediato, a preparação, pois é possível que os editais sejam publicados ainda em 2018. As matérias que, seguramente, serão exigidas são Português, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Raciocínio Lógico e Informática, e devem ser estudadas exaustivamente para que o candidato tenha apenas algumas outras disciplinas a estudar, quando divulgado o conteúdo programático completo, orientou Ivone Goldner.

Ivone completa dizendo que o conteúdo programático não pode ser apenas decorado, devendo o estudante conhecer as técnicas para resolver de forma mais rápida e eficiente as questões propostas. Estudar raciocínio lógico, por exemplo, proporciona ao candidato fazer análise de um conjunto de ideias, verificando a coerência das proposições. Com o domínio dessa disciplina, o aluno terá razoável conhecimento de probabilidades, sequências, lógica de argumentação, lógica proposicional e correlacionamentos, fazendo com que obtenha maior êxito em todas as disciplinas, inclusive as de direito, explica a diretora.

Uma dica para aumentar o ritmo de estudos, segundo a diretora pedagógica do CEP, é um bom planejamento e seguir de forma rigorosa, com muita disciplina e foco, aquilo que foi planejado. A preparação para concursos públicos requer muito mais do que o domínio das regras do edital e do conteúdo programático. É necessário também que o concurseiro esteja apto emocionalmente, pois a angústia, o medo e o desespero são sentimentos que aparecem ao longo da jornada, sobretudo para aqueles que não fizeram um planejamento, estabelecendo prazos e metas a serem cumpridos, afirma.

Angústia

Para Ivone, o maior motivo de angústia do concurseiro é o sentimento de imediatismo. Ela conta que muitos estudantes não conseguem esperar devido às inúmeras cobranças, ainda que indiretas, da família, dos amigos, dos professores e dos colegas de estudo.

A melhor forma para que a pessoa tenha calma e enfrente com tranquilidade as provas é ter domínio do conteúdo programático. E, para pegar o ritmo de estudo rápido, é necessário um plano de estudos mais leve inicialmente. Estudar sem um planejamento estratégico resultará na desistência do objetivo no meio do caminho, ensina.