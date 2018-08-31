Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Patrocinado
  • Governo do Estado oferece 178 vagas com salário de até R$ 4,4 mil
Oportunidade

Governo do Estado oferece 178 vagas com salário de até R$ 4,4 mil

Seleções para Seger e Iases  oferecem chances para cargos de níveis médio e superior. Interessados já devem começar a se preparar

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 21:26
Os concurseiros de plantão que procuram oportunidades de ingressar no serviço público devem ficar de olho em duas seleções abertas pelo governo do Estado. É que a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) estão com 178 vagas abertas, e a remuneração pode chegar a R$ 4.443,60, além de auxílio-alimentação.
De acordo com Ivone Goldner, diretora pedagógica do Centro de Evolução Profissional (CEP), apenas para o concurso da Seger serão disponibilizadas 90 vagas, para cargo de nível médio, na função de assistente de gestão, com salário de R$ 1.825,82.
Outras 35 vagas serão destinadas a concurseiros com nível superior, para o cargo de analista do executivo, com remuneração de R$ 4.443,60. A vaga é voltada para diferentes formações, como Administração, Ciências Contábeis, Direito e Economia. Ambos os cargos possuem benefício de auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
Já o concurso do Iases contará com 53 oportunidades. Para nível médio, serão 16 vagas para o cargo de assistente de suporte socioeducativo, com remuneração de R$ 1.825,82.
Para os que possuem nível superior, serão outras 15 vagas, para analista de suporte socioeducativo; dez, para assistente social socioeducativo; cinco, para pedagogo socioeducativo; e sete, para psicólogo socioeducativo. Para estas funções, são exigidas formações específicas, e o valor da remuneração é de R$4.443,60. Todos possuem direito a auxílio-alimentação de R$ 300.
Os aprovados no concurso do Iases atuarão na sede do instituto, bem como em uma de suas unidades no Espírito Santo, conforme a necessidade do órgão.
Preparação
Segundo a diretora pedagógica do Centro de Evolução Profissional (CEP), Ivone Goldner, antes da publicação do Edital, a dica é se preparar para as disciplinas que com certeza cairão na prova Crédito: Divulgação
Para quem está de olho nessas vagas, os estudos devem estar afiados. A dica é se preparar para as disciplinas que, com certeza, serão cobradas. Os concurseiros interessados devem iniciar, de imediato, a preparação, pois é possível que os editais sejam publicados ainda em 2018. As matérias que, seguramente, serão exigidas são Português, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Raciocínio Lógico e Informática, e devem ser estudadas exaustivamente para que o candidato tenha apenas algumas outras disciplinas a estudar, quando divulgado o conteúdo programático completo, orientou Ivone Goldner.
Ivone completa dizendo que o conteúdo programático não pode ser apenas decorado, devendo o estudante conhecer as técnicas para resolver de forma mais rápida e eficiente as questões propostas. Estudar raciocínio lógico, por exemplo, proporciona ao candidato fazer análise de um conjunto de ideias, verificando a coerência das proposições. Com o domínio dessa disciplina, o aluno terá razoável conhecimento de probabilidades, sequências, lógica de argumentação, lógica proposicional e correlacionamentos, fazendo com que obtenha maior êxito em todas as disciplinas, inclusive as de direito, explica a diretora.
Uma dica para aumentar o ritmo de estudos, segundo a diretora pedagógica do CEP, é um bom planejamento e seguir de forma rigorosa, com muita disciplina e foco, aquilo que foi planejado. A preparação para concursos públicos requer muito mais do que o domínio das regras do edital e do conteúdo programático. É necessário também que o concurseiro esteja apto emocionalmente, pois a angústia, o medo e o desespero são sentimentos que aparecem ao longo da jornada, sobretudo para aqueles que não fizeram um planejamento, estabelecendo prazos e metas a serem cumpridos, afirma.
Angústia
Para Ivone, o maior motivo de angústia do concurseiro é o sentimento de imediatismo. Ela conta que muitos estudantes não conseguem esperar devido às inúmeras cobranças, ainda que indiretas, da família, dos amigos, dos professores e dos colegas de estudo.
A melhor forma para que a pessoa tenha calma e enfrente com tranquilidade as provas é ter domínio do conteúdo programático. E, para pegar o ritmo de estudo rápido, é necessário um plano de estudos mais leve inicialmente. Estudar sem um planejamento estratégico resultará na desistência do objetivo no meio do caminho, ensina.
Uma dica é colocar em um papel todas as atividades diárias, retirar aquelas que não são prioridades ou que, embora importantes, possa abrir mão, e encaixar ali as horas de estudo. Planeje quais as matérias vai estudar e o tempo de dedicação a cada uma delas, finaliza Ivone.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados