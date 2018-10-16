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Construindo Marcas na Era Digital

Gerente de Redes Sociais do Magazine Luiza fala para marcas em Vitória

O Clube está cheio de exclusividades e uma dela é o evento "Construindo Marcas na Era Digital".

Publicado em 

16 out 2018 às 20:57

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 20:57

Debora Benaim Crédito: Divulgação
Voltado para profissionais de administração, comunicação e marketing, o evento Construindo Marcas na Era Digital apresentará as novas possibilidades, ferramentas e estratégias das empresas, abordando as ações mais utilizadas pelas marcas para se manterem em evidência: marketing de conteúdo, redes sociais, marketing de busca, otimização de conversão, canais de venda e entrega de serviços. 
Assinantes do Gazeta Online têm 50% de desconto (não inclui taxa do site). Clique aqui para comprar.
Composto por 4 palestras relacionadas com o macrotema, tendo cada palestrante 30 minutos para expor suas ideias. Conheça abaixo os speakers:
 
Serviço:
Construindo Marcas na Era Digital:
Data/horário: 22 de outubro, das 19h às 22h
Local: Auditório da Rede Gazeta
Os descontos são válidos para os assinantes de todos os planos impresso e digital, exceto o Plano Digital AG, que não inclui os benefícios do Clube.
Quem ainda não é assinante, pode aproveitar o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube e aproveitar descontos e benefícios em diversos parceiros, além de acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine.
Veja aqui os todos os descontos exclusivos do Clube A Gazeta e as promoções vigentes para eventos, shows e muito mais. 
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.
 

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