Garanta seu ingresso do Festeja ES com 50% de desconto

O maior evento sertanejo do Brasil prepara uma edição para o Espírito Santo de tirar o fôlego. Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Diego e Victor Hugo, Ferrugem, Léo Santana estarão no Pavilhão de Carapina no dia 27 de outubro.O maior evento sertanejo do Brasil prepara uma edição para o Espírito Santo de tirar o fôlego. Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Diego e Victor Hugo, Ferrugem, Léo Santana estarão no Pavilhão de Carapina no dia 27 de outubro.