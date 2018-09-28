Garanta seu ingresso do Festeja ES com 50% de desconto

Os apaixonados por música sertaneja já podem comemorar!
O maior evento sertanejo do Brasil prepara uma edição para o Espírito Santo de tirar o fôlego. Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Diego e Victor Hugo, Ferrugem, Léo Santana estarão no Pavilhão de Carapina no dia 27 de outubro.O maior evento sertanejo do Brasil prepara uma edição para o Espírito Santo de tirar o fôlego. Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Diego e Victor Hugo, Ferrugem, Léo Santana estarão no Pavilhão de Carapina no dia 27 de outubro.
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*Limitado aos 150 primeiros ingressos.
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SERVIÇO:
Dia/hora: 27 de outubro, a partir das 16h.
Local: Pavilhão de Carapina, na Serra.
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