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Música Sertaneja

Garanta seu ingresso do Festeja ES com 50% de desconto

O Clube não para! Imagina ir ao Festeja pagando apenas 50% do valor inteiro do ingresso para qualquer área.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 16:35

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 16:35

Os apaixonados por música sertaneja já podem comemorar!
O maior evento sertanejo do Brasil prepara uma edição para o Espírito Santo de tirar o fôlego. Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Diego e Victor Hugo, Ferrugem, Léo Santana estarão no Pavilhão de Carapina no dia 27 de outubro.O maior evento sertanejo do Brasil prepara uma edição para o Espírito Santo de tirar o fôlego. Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Diego e Victor Hugo, Ferrugem, Léo Santana estarão no Pavilhão de Carapina no dia 27 de outubro.
Ferrugem será uma das atrações do festival Crédito: Divulgação
A dupla Zé Neto e Cristiano será uma das atrações do festival Crédito: Divulgação
 
Marília Mendonça será uma das atrações do festival Crédito: Divulgação
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*Limitado aos 150 primeiros ingressos.
Ainda não é assinante? Não perca essa exclusividade e assine agora, por apenas R$ 1,00/mês*: clique aqui. 
SERVIÇO:
Dia/hora: 27 de outubro, a partir das 16h.
Local: Pavilhão de Carapina, na Serra.
Os descontos são válidos para os assinantes de todos os planos impresso e digital, exceto o Plano Digital AG, que não inclui os benefícios do Clube.
Quem ainda não é assinante, pode aproveitar o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube e aproveitar descontos e benefícios em diversos parceiros, além de acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine. 
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