Fórum com profissionais renomados realiza debate para solucionar problemas brasileiros

O Fórum Liberdade e Democracia Vitória, realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, tem como objetivo fomentar a discussão e apontar alternativas para solucionar os problemas brasileiros e também debater temas polêmicos e inovadores abordados por profissionais das mais diversas áreas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site:
Assinantes do Gazeta Online têm 15% de desconto. Clique aqui para comprar.
Em 2017, o Fórum teve como tema “Valores Que Constroem Instituições Duradouras” e recebeu mais de 1.200 participantes entre empresários, estudantes e profissionais da área econômica.
Em 2018 o evento traz o assunto “O Brasil Que Eu Faço”, com a agenda dobrada e esperando receber mais de 2.000 pessoas.
Confira a programação completa:
Palestrantes e programação sujeitos a alterações sem prévio aviso
05/11 – Segunda-feira
09:05 – Discurso de Abertura – Arena de Eventos
09:10 – O papel do indivíduo na Economia – Arena de Eventos
10:20 – Educação para o Protagonismo
11:40 – Almoço
13:40 – O empreendedor como Vetor de Prosperidade – Arena de Eventos
14:40 – Prêmio Liberdade Empresarial – Arena de Eventos
15:00 – Painel a definir
16:30 – Prêmio Liberdade – Arena de Eventos
16:50 – É Lucrativo ter Propósito – Arena de Eventos
06/11 – Terça-feira
09:00 – As Instituições em 2019
10:30 – 30 Anos da Constituição: Quais são as nossas liberdades e responsabilidades?
11:30 – Valores
12:10 – Discurso de Encerramento
Serviço:
Data/hora: 05 e 06 de novembro, às 8h
Local: Arena Shopping Vitória
Os descontos são válidos para os assinantes de todos os planos impresso e digital, exceto o Plano Digital AG, que não inclui os benefícios do Clube.
Quem ainda não é assinante, pode aproveitar o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube e aproveitar descontos e benefícios em diversos parceiros, além de acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine.
Veja aqui os todos os descontos exclusivos do Clube A Gazeta e as promoções vigentes para eventos, shows e muito mais.
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.