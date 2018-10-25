Fórum com profissionais renomados realiza debate para solucionar problemas brasileiros

Crédito: Divulgação

O Fórum Liberdade e Democracia Vitória, realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, tem como objetivo fomentar a discussão e apontar alternativas para solucionar os problemas brasileiros e também debater temas polêmicos e inovadores abordados por profissionais das mais diversas áreas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site

Em 2017, o Fórum teve como tema “Valores Que Constroem Instituições Duradouras” e recebeu mais de 1.200 participantes entre empresários, estudantes e profissionais da área econômica.

Em 2018 o evento traz o assunto “O Brasil Que Eu Faço”, com a agenda dobrada e esperando receber mais de 2.000 pessoas.

Confira a programação completa:

Palestrantes e programação sujeitos a alterações sem prévio aviso

05/11 – Segunda-feira

09:05 – Discurso de Abertura – Arena de Eventos

09:10 – O papel do indivíduo na Economia – Arena de Eventos

10:20 – Educação para o Protagonismo

11:40 – Almoço

13:40 – O empreendedor como Vetor de Prosperidade – Arena de Eventos

14:40 – Prêmio Liberdade Empresarial – Arena de Eventos

15:00 – Painel a definir

16:30 – Prêmio Liberdade – Arena de Eventos

16:50 – É Lucrativo ter Propósito – Arena de Eventos

06/11 – Terça-feira

09:00 – As Instituições em 2019

10:30 – 30 Anos da Constituição: Quais são as nossas liberdades e responsabilidades?

11:30 – Valores

12:10 – Discurso de Encerramento

Serviço:

Data/hora: 05 e 06 de novembro, às 8h

Local: Arena Shopping Vitória

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