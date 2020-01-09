Formação de cidadãos do futuro começa ainda na fase escolar

O mundo já experimentou três revoluções industriais e está caminhando para a quarta. A Indústria 4.0 está exigindo dos trabalhadores novas habilidades que vão além de aprender a lidar com as tecnologias industriais. Pensar em soluções para problemas sociais, inteligência emocional e novas mídias também entram nas exigências.

O Colégio Brasileiro de Excelência (Cobe) prepara os estudantes para o ingresso nessa nova fase do mundo, por meio da Educação 4.0. Passamos dois anos estudando como a educação pode entrar nesse novo mundo, respeitando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), conta o diretor Fernando Cobe. A intenção é de aplicar as novidades a partir de fevereiro.

Sala Maker é um dos espaços do Cobe voltados para a formação dos estudantes por meio da Educação 4.0 Crédito: Cobe/Divulgação

O método de ensino utilizado pelo COBE, o STEAM, vem da sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. A escola ainda adicionou o P de Política (STEAMP).

Hoje, a escola oferece aos estudantes o que há de mais tecnológico no mundo. Além de aprender língua portuguesa, matemática, física e química, eles também terão aulas de marketing digital, design thinking e até sobre política. Tudo isso aplicado ao mundo real. Integrando estes modernos conhecimentos com a base de linguagens, ciências naturais e humanas do Ensino Médio por meio da metodologia STEAM.

"Nossos alunos também aprendem sobre a vida pública. Queremos que eles sejam bons cidadãos, empreendam, assumam lideranças..." Fernando Cobe - Diretor do Cobe

O objetivo de todo o projeto de Educação 4.0 do Cobe é que, ao final do Ensino Médio, os adolescentes apresentem projetos inovadores em qualquer área para os outros alunos e também empresários.

Fernando explica que o método de ensino quer trazer uma vivência empresarial para os alunos. Nas aulas do Itinerário Formativo 4.0, os estudantes trabalharão em grupo em salas chamadas de escritórios.

"Além de prepará-los de forma mais prática para o Enem, queremos incentivar a inovação neles. Esperamos que dali saiam projetos incubados que serão aplicados lá fora" Fernando Cobe - Diretor do Cobe