Final do Vitória Rock une gerações de roqueiros e amantes de motos

Pôsteres de bandas como Beatles e Rolling Stones na parede do quarto, um instrumento no canto da sala, uma camisa preta e uma jaqueta de couro de um clube de motociclistas no guarda-roupa, uma moto envenenada na garagem, discos de vinil na estante (ou, para os mais modernos, uma playlist recheada de clássicos salva no Spotify). Muitos são os detalhes que entregam o estilo rock'n'roll que vive dentro de cada um. E todos esses perfis vão se encontrar no próximo fim de semana, durante a grande final do Vitória Rock Festival.
Seja em uma batida pauleira com vocal estridente ou uma clássica balada do início dos anos 90, o repertório da grande final promete agradar aos fãs capixabas do bom e velho rock'n'roll. O evento acontece nos próximos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no estacionamento do Shopping Vitória, e vai reunir as melhores bandas que se apresentaram nesta temporada nas categorias autoral e cover.
O festival, organizado pela equipe da Vitória Harley-Davidson, em pouco tempo já virou tradição por reunir famílias inteiras, adultos, crianças e adolescentes, entre apreciadores do motociclismo e amantes de música. As bandas finalistas foram selecionadas nas três etapas realizadas ao longo desde ano, nos meses de abril, junho e setembro.
Na sexta-feira (30), quatro bandas autorais disputam a final da categoria Original Band. Já no sábado (1º), sobem ao palco seis bandas covers para a final na categoria King of Cover. Ao final das mais de 15 horas de muita música, as bandas vencedoras em cada categoria vão ganhar uma moto Harley-Davidson Iron 883.
Finalistas
As bandas autorais capixabas Big Bat Blues Band, Like a Boss, André Prando e Rising Bones são as quatro classificadas para disputar o prêmio na categoria Original Band e se apresentam na sexta-feira, dia 30, a partir das 18h30.
No sábado (1º), a partir das 12h30, as bandas covers capixabas classificadas Highway (Bon Jovi), High Voltage (AC/DC), Dublin (U2), The Singles (Beatles), Quintal Selvagem (The Police) e Everlong (Foo Fighters) prometem levar os fãs aos delírios com um festival de clássicos.
SERVIÇO
Vitória Rock Festival Etapa Final
Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis
Local: Estacionamento do Shopping Vitória.
Ingressos:
Apenas sexta-feira: R$ 30 (meia)
Apenas sábado: R$ 50 (meia)
Passaporte para dois dias: R$ 60 (meia)
Obs.: valores referentes ao primeiro lote
Menores de 14 anos não pagam
Pontos de vendas: Loja Vitória Harley-Davidson (venda apenas em dinheiro End.: Rua Humberto Martins de Paula, 30, loja 1, Enseada do Suá, Vitória); ou Quiosque Acesso Vip no Shopping Vitória; Barbearia Mancave, lojas Jaklayne Joias; ou pelo site do www.blueticket.com.br/.