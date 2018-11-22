  Final do Vitória Rock une gerações de roqueiros e amantes de motos
Final do Vitória Rock une gerações de roqueiros e amantes de motos

Final do Vitória Rock Festival vai coroar os melhores músicos nas categorias banda autoral e banda cover com a entrega de uma moto Harley-Davidson a cada banda vencedora

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 15:45
Pôsteres de bandas como Beatles e Rolling Stones na parede do quarto, um instrumento no canto da sala, uma camisa preta e uma jaqueta de couro de um clube de motociclistas no guarda-roupa, uma moto envenenada na garagem, discos de vinil na estante (ou, para os mais modernos, uma playlist recheada de clássicos salva no Spotify). Muitos são os detalhes que entregam o estilo rock'n'roll que vive dentro de cada um. E todos esses perfis vão se encontrar no próximo fim de semana, durante a grande final do Vitória Rock Festival.
Seja em uma batida pauleira com vocal estridente ou uma clássica balada do início dos anos 90, o repertório da grande final promete agradar aos fãs capixabas do bom e velho rock'n'roll. O evento acontece nos próximos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no estacionamento do Shopping Vitória, e vai reunir as melhores bandas que se apresentaram nesta temporada nas categorias autoral e cover.
O festival, organizado pela equipe da Vitória Harley-Davidson, em pouco tempo já virou tradição por reunir famílias inteiras, adultos, crianças e adolescentes, entre apreciadores do motociclismo e amantes de música. As bandas finalistas foram selecionadas nas três etapas realizadas ao longo desde ano, nos meses de abril, junho e setembro.
Na sexta-feira (30), quatro bandas autorais disputam a final da categoria Original Band. Já no sábado (1º), sobem ao palco seis bandas covers para a final na categoria King of Cover. Ao final das mais de 15 horas de muita música, as bandas vencedoras em cada categoria vão ganhar uma moto Harley-Davidson Iron 883.
Finalistas
As bandas autorais capixabas Big Bat Blues Band, Like a Boss, André Prando e Rising Bones são as quatro classificadas para disputar o prêmio na categoria Original Band e se apresentam na sexta-feira, dia 30, a partir das 18h30.
No sábado (1º), a partir das 12h30, as bandas covers capixabas classificadas Highway (Bon Jovi), High Voltage (AC/DC), Dublin (U2), The Singles (Beatles), Quintal Selvagem (The Police) e Everlong (Foo Fighters) prometem levar os fãs aos delírios com um festival de clássicos.
SERVIÇO
Vitória Rock Festival  Etapa Final
30 de novembro  sexta-feira  a partir das 18h30 - Final Vitória Rock Festival  show com as bandas autorais Big Bat Blues Band, Like a Boss, André Prando e Rising Bones.
01 de dezembro  sábado  a partir das 12h30 - Final Vitória Rock Festival  show com as bandas covers Highway (Bon Jovi), High Voltage (AC/DC), Dublin (U2), The Singles (Beatles), Quintal Selvagem (The Police) e Everlong (Foo Fighters).
Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis
Local: Estacionamento do Shopping Vitória.
Ingressos:
Apenas sexta-feira: R$ 30 (meia)
Apenas sábado: R$ 50 (meia)
Passaporte para dois dias: R$ 60 (meia)
Obs.: valores referentes ao primeiro lote
Menores de 14 anos não pagam
Pontos de vendas: Loja Vitória Harley-Davidson (venda apenas em dinheiro  End.: Rua Humberto Martins de Paula, 30, loja 1, Enseada do Suá, Vitória); ou Quiosque Acesso Vip no Shopping Vitória; Barbearia Mancave, lojas Jaklayne Joias; ou pelo site do www.blueticket.com.br/.

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

