Feriadão com agenda cheia de descontos

Essa semana tem feriado e a agenda do Clube está cheia de atrações. Os assinantes que forem curtir o Santa Jazz, de 31/05 a 02/06, em Santa Teresa, poderão aproveitar os descontos nos restaurantes parceiros:

Assinantes de A Gazeta têm 10% de desconto no restaurante Caponata Crédito: Divulgação

 Giardino Ristorante - 15% de desconto, exceto bebidas

 Gioconda - 15% de desconto, exceto bebidas

 IL Conventino - 10% de desconto, exceto bebidas (desconto no restaurante, não vale para a pousada)

 Caponata - 10% de desconto no prato do festival

 Mr Esfiha - 30% de desconto, exceto bebidas

 King Kong - 15% de desconto, exceto bebidas (desconto para o assinante + 1 acompanhante)

Assinantes de A Gazeta têm 15% de desconto no King Kong Crédito: King Kong

Outra opção de música e friozinho é o Festival de Inverno de Guaçuí, de 30/05 a 03/06, que acontecerá na área do Parque de Exposições, no Centro de Guaçuí, em uma arena totalmente construída para o evento, com decoração diferenciada, seguindo o estilo de grandes festivais. Assinantes de A Gazeta têm 55% de desconto sobre o valor de inteira em até 02 ingressos.

Nos dias 30 e 31/05, acontecerá a Feira Vinho & Gastronomia, no Steffen Centro de Eventos. A feira - para os amantes de vinhos - terá boa comida e algumas bebidas especiais como a cachaça.

Assinantes poderão apreciar o evento com 20% de desconto na inscrição, por dia.

Para aquecer o final de semana, o Feriado dos Sonhos na Multiplace Mais trará Harmonia do Samba e Dennis, nos dias 01 e 02/06. Os assinantes de A Gazeta têm o benefício de até 55% de desconto no ingresso (inteira).

Quer ter descontos mas ainda não faz parte do Clube? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e assine

AGENDA:

Assinantes de A Gazeta têm descontos para aproveitar o Santa Jazz, que acontece de 31/05 a 02/06 Crédito: Edson Roncato

SANTA JAZZ

Dia: 31/05 a 02/06

Local: Santa Teresa





FESTIVAL DE INVERNO DE GUAÇUÍ

Dia: 30/05 a 03/06

Local: Parque de Exposições - Centro de Guaçuí





FESTIVAL VINHO & GASTRONOMIA

Dia: 30/05 e 31/05

Local: Steffen Centro de Eventos





FERIADO DOS SONHOS

Dennis Intense

Dia: 01/06

Local: Multiplace Mais





Harmonia das Antigas

Dia: 02/06

Local: Multiplace Mais



