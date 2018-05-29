Feriadão com agenda cheia de descontos

Essa semana tem feriado e a agenda do Clube está cheia de atrações. Os assinantes que forem curtir o Santa Jazz, de 31/05 a 02/06, em Santa Teresa, poderão aproveitar os descontos nos restaurantes parceiros:
Giardino Ristorante - 15% de desconto, exceto bebidas
Gioconda - 15% de desconto, exceto bebidas
IL Conventino - 10% de desconto, exceto bebidas (desconto no restaurante, não vale para a pousada)
Caponata - 10% de desconto no prato do festival
Mr Esfiha - 30% de desconto, exceto bebidas
King Kong - 15% de desconto, exceto bebidas (desconto para o assinante + 1 acompanhante)
Outra opção de música e friozinho é o Festival de Inverno de Guaçuí, de 30/05 a 03/06, que acontecerá na área do Parque de Exposições, no Centro de Guaçuí, em uma arena totalmente construída para o evento, com decoração diferenciada, seguindo o estilo de grandes festivais. Assinantes de A Gazeta têm 55% de desconto sobre o valor de inteira em até 02 ingressos.
Nos dias 30 e 31/05, acontecerá a Feira Vinho & Gastronomia, no Steffen Centro de Eventos. A feira - para os amantes de vinhos - terá boa comida e algumas bebidas especiais como a cachaça.
Assinantes poderão apreciar o evento com 20% de desconto na inscrição, por dia.
Para aquecer o final de semana, o Feriado dos Sonhos na Multiplace Mais trará Harmonia do Samba e Dennis, nos dias 01 e 02/06. Os assinantes de A Gazeta têm o benefício de até 55% de desconto no ingresso (inteira).
Quer ter descontos mas ainda não faz parte do Clube? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e assine.
AGENDA:
SANTA JAZZ
Dia: 31/05 a 02/06
Local: Santa Teresa
FESTIVAL DE INVERNO DE GUAÇUÍ
Dia: 30/05 a 03/06
Local: Parque de Exposições - Centro de Guaçuí
FESTIVAL VINHO & GASTRONOMIA
Dia: 30/05 e 31/05
Local: Steffen Centro de Eventos
FERIADO DOS SONHOS
Dennis Intense
Dia: 01/06
Local: Multiplace Mais
Harmonia das Antigas
Dia: 02/06
Local: Multiplace Mais
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.