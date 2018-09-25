Evento Plantar É Viver Colatina

A TV Gazeta Noroeste, em parceria com Lotes CBL, Unimed Noroeste Capixaba, Luz e Força Santa Maria, Prefeitura Municipal de Colatina, Projeto ECCO, Colégio Marista Colatina e GRAMA, promoveu mais uma edição do projeto Plantar é viver. Realizado anualmente, o evento consiste em um mutirão para reflorestamento de áreas públicas de Colatina.

A ação foi realizada no último sábado (22/09), no Loteamento Real Garden, em Colatina, onde foram plantadas cerca de quinhentas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Mais do que isso, não basta plantar, essas mudas serão cuidados e acompanhadas de perto pelos próximos três anos.

Aconteceram, ainda, diversas oficinas e atividades para crianças. Tendas com pintura de rosto, animais empalhados, frutas, picolés, pipoca e distribuição de pipas fizeram a alegria da meninada e de todos os presentes. O evento foi aberto a toda comunidade, incentivando a participação da sociedade colatinense em ações que busquem a restauração do equilíbrio ecológico na região, que sofre com os drásticos efeitos da degradação ambiental.



