Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sustentabilidade

Evento Plantar É Viver Colatina

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 20:36

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 20:36

A TV Gazeta Noroeste, em parceria com Lotes CBL, Unimed Noroeste Capixaba, Luz e Força Santa Maria, Prefeitura Municipal de Colatina, Projeto ECCO, Colégio Marista Colatina e GRAMA, promoveu mais uma edição do projeto Plantar é viver. Realizado anualmente, o evento consiste em um mutirão para reflorestamento de áreas públicas de Colatina.
A ação foi realizada no último sábado (22/09), no Loteamento Real Garden, em Colatina, onde foram plantadas cerca de quinhentas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Mais do que isso, não basta plantar, essas mudas serão cuidados e acompanhadas de perto pelos próximos três anos.
Aconteceram, ainda, diversas oficinas e atividades para crianças. Tendas com pintura de rosto, animais empalhados, frutas, picolés, pipoca e distribuição de pipas fizeram a alegria da meninada e de todos os presentes. O evento foi aberto a toda comunidade, incentivando a participação da sociedade colatinense em ações que busquem a restauração do equilíbrio ecológico na região, que sofre com os drásticos efeitos da degradação ambiental.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados