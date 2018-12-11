Estação Mágica de Natal espera os capixabas no Shopping Vitória

A data mais encantadora do ano é sempre comemorada com muita magia, solidariedade, além de promoções e sorteios no Shopping Vitória. As crianças vibram com a presença do Papai Noel, e os adultos têm a oportunidade de ajudar instituições filantrópicas do Estado, como também de concorrer a prêmios e vantagens.

Desta vez, a emoção fica por conta da Estação Mágica de Natal, localizada na Praça Central, e que tem a bilheteria dos brinquedos revertida para Apae Vitória e Amaes. O espaço oferece diversos ambientes lúdicos e dois trenzinhos para passeios em trilho instalado no entorno do cenário.

O trem tradicional proporciona uma divertida e confortável viagem. Já o trem Escape é mais desafiador. A viagem começa tranquila, mas surpresas transformam a experiência em uma verdadeira aventura natalina. O acesso aos brinquedos só é permitido com responsável. O trem tradicional custa R$ 6,00; e o trem Escape, R$ 10,00. Os bilhetes podem ser adquiridos na hora.

Crédito: Divulgação/ Shopping Vitória

Outra atração à parte é a Árvore de Natal, decorada com mais de 1.200 enfeites, entre bolas vermelhas e verdes, estrelas, laços e charmosas pelúcias de Papai Noel, além de 12,5 mil lâmpadas LED. A decoração conta, ainda, com outras 24 árvores de 2,5 metros de altura cada, além de 12 bonecos animatrônicos, entre outras surpresas. Na área externa do shopping brilha uma árvore de Natal gigante, de 14m de altura, localizada próxima da entrada da C&A, com mais 40 mil lâmpadas de LED, e o túnel de luzes na entrada principal.

Já o público adulto, além de se encantar com a decoração natalina, também contará com uma motivação a mais para concentrar as compras de Natal no Shopping Vitória. O empreendimento vai sortear 25 vales-compras, no valor de R$ 5.000,00, cada, um BMW 320 Sport Plus e uma moto Harley-Davidson Iron 883. A promoção terá vigência entre os dias 04 e 28 de dezembro. Para participar, o cliente precisará realizar, pelo menos, R$ 300,00 em compras (podem ser notas fiscais acumuladas) e depositar na urna localizada na Praça Mar, no 1º Piso. No caso dos vales-compras, será um sorteio por dia.

Crédito: Divulgação/ Shopping Vitória

Horário especial para compras

A partir do próximo dia 14 deste mês, o Shopping Vitória passa a funcionar em horário especial para as compras de Natal. As lojas, estandes e praça de alimentação abrirão das 10h às 23h, inclusive domingos, até o dia 23 de dezembro. Na véspera de Natal, dia 24, o funcionamento de todos os estabelecimentos será das 10h às 19h. Já no período de 26 a 30 de dezembro, o expediente será normal, ou seja, lojas e estandes, de quarta a sábado, das 10h às 22h; e, domingo, das 14h às 21h. No dia 31, o horário será das 10h às 19h. Nos dias das 25 de dezembro e 1º de janeiro, só funcionará alimentação das 11h às 22h. O Cinemark funcionará durante todo o período, de acordo com os horários das sessões.





Estação Mágica de Natal Shopping Vitória

Data: todos os dias, até o dia 02 de janeiro.

Local: na Praça Central do Shopping Vitória.

Foto com Papai Noel: R$ 15,00 (com profissional e revelada na hora) ou gratuito, mediante uso de câmera de celular.

Entrada: franca em todo o ambiente, exceto o acesso aos trenzinhos. O bilhete para o trem tradicional, cobrado para crianças acima de 2 anos, custa R$ 6,00. Para o trem de escapa, será R$ 10,0. Combo no valor de R$ 15,00 (acesso aos dois brinquedos). O valor arrecadado será integralmente doado às instituições Amaes e Apae Vitória

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10 às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h, exceto feriados.