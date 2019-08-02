Escola preza pela consciência e importância do meio ambiente

O aprendizado e as brincadeiras caminham juntos no quintal. De forma orgânica e natural, os estudantes podem explorar de perto o mundo que reúne plantas, formigas, pássaros e frutas. Nessa escola, o convite para ficar de mãos dadas com a natureza é irrecusável, sinalizado nas entrelinhas das atividades desenvolvidas.

Crédito: Divulgação

Além da diversão de pega-pega, pique-esconde e petecas no ar, os educandos do Centro de Educação Infantil Árvore do Saber (CEIAS), localizado em Vitória, têm a oportunidade de desfrutar de um espaço verde amplo e arejado onde o brincar e o aprender acontece através de atividades lúdicas com brinquedos artesanais, músicas, atividades artísticas, livres e também direcionadas de acordo com a proposta pedagógica.

"Estimulamos a criatividade, cultura maker [faça você mesmo], autonomia, reaproveitamento de materiais e o desenvolvimento de habilidades múltiplas. Também desencorajamos o consumismo. Assim, estamos auxiliando na reflexão do consumo consciente e na formação do indivíduo", destaca Julyana Covre, diretora administrativa, economista e doutora em economia aplicada.

Alicerçada no tripé de sustentabilidade, conhecido como triple bottom line, a escola segue três conceitos básicos: ambiental, social e econômico. No dia a dia, vê a importância de reforçar os momentos lúdicos na dinâmica de estudo, focada, em especial, na formação consciente dos estudantes. Inspirado na educação inclusiva da Escola da Ponte de Portugal, o CEIAS possui um espaço físico que propicia a humanização. Na rotina, orientadores educativos e educandos têm acesso a uma composteira e ao espaço verde da escola, que agrega uma horta e um pomar.

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"Buscamos a consciência ambiental em tudo que fazemos e promovemos, desde o material que será utilizado nas atividades até o seu descarte. Essa convicção cria uma visão diferente da vida. Cada indivíduo entende o seu papel dentro da sociedade e percebe que simples ações podem gerar resultados que impactam toda a sociedade", indica Julyana Covre. Segundo ela, esse pensamento interfere no modo de ver a sociedade de forma sistêmica. Sendo assim, essa educação reflete nas decisões na vida adulta, incluindo as de consumo, de trabalho, moradia e nas relações interpessoais.

RENOVANDO AS IDEIAS

Com inspiração no método socrático, os orientadores educativos conduzem as crianças ao processo de reflexão e descoberta dos próprios valores e regras. "Quando a mochila de uma delas quebra, por exemplo, conversamos sobre a possibilidade de conserto. Depois, com auxílio orientador educativo do espaço maker, as crianças fazem o reparo. Essa atitude desperta a ideia de que nem tudo o que quebra precisa ser descartado", acrescenta Julyana.

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AULA NO QUINTAL

No Centro de Educação Infantil Árvore do Saber, as dinâmicas das aulas não seguem um protocolo. A roda de conversa, a leitura compartilhada podem ser feitas no quintal, na horta ou em qualquer espaço da instituição. Dentre as atividades desenvolvidas, os educandos se dedicam ao plantio, colheita e cuidados com a horta e o espaço escolar. A escola atende crianças de seis meses a seis anos e possui regime de meio período e integral. Oferece educação ambiental, economia doméstica, inglês, karatê, xadrez, musicalização, arte, espaço maker e educação física.

De acordo com o biólogo da escola Cléber Covre, mestre em biodiversidade tropical, o papel de professor sustentável pode gerar mudanças importantes na sociedade. "Certa vez, eu e as crianças conversamos sobre como reduzir o uso das sacolas plásticas em nossa rotina. Uma delas falou que isso era muito importante, porque as tartarugas comem as sacolas que estão no mar, já que são parecidas com águas-vivas. Ela destacou ainda que isso pode matar as tartarugas. Por meio de episódios como esse, vemos que a nossa equipe está no caminho certo do que acreditamos, em busca de uma educação que respeita o planeta", lembra Cléber.

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SERVIÇO

Centro de Educação Infantil Árvore do Saber (CEIAS)

Endereço: Avenida Carlos Moreira Lima, 551, Bento Ferreira, Vitória