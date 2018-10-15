Entender o cliente e ser genuíno ajudam a consolidar marca no mercado

Ninguém acorda pensando em comprar uma determinada marca. Por isso, a marca ou empresa precisa ser relevante, fazer diferença na vida das pessoas, ser objeto de desejo se quiser estar presente na cabeça do cliente.

As estratégias de comunicação devem estar diretamente conectadas com essa mensagem e trazer um posicionamento de marca que represente a verdade da proposta de valor que a empresa entrega.

Uma das regras básicas para essa consolidação é se conhecer profundamente e traçar uma estreita parceria com o cliente, entendendo-o profundamente.

Descobrir a essência da empresa é o primeiro passo. Por isso, nada mais apropriado que uma frase como Crescemos Juntos, o novo slogan do Banestes, que acaba de completar 81 anos de operações no Estado.

A mudança no slogan, no entanto, não fica restrita a uma estratégia de marketing e propaganda, como afirma o diretor-presidente do Banestes, Michel Sarkis. Crescemos Juntos é o reflexo do que o banco tem vivido nos últimos tempos, com uma cultura organizacional de reinvenção, cada vez mais voltada para o engajamento de todos em prol do objetivo principal: o cliente.

Somos reconhecidos como um banco acolhedor e humano, além de termos todas as soluções para facilitar a vida dos clientes", diz Michel Sarkis, diretor-presidente do Banestes Crédito: divulgação

Fizemos uma análise profunda da percepção do Banestes com nosso time e entre nossos clientes. Identificamos, nessa avaliação, que somos reconhecidos como um banco acolhedor e humano, além de ter todas as soluções que criamos para facilitar a vida deles. Fazemos parte da história das pessoas e ajudamos a construir e a desenvolver a vida delas. Nosso compromisso é fazer sempre o melhor para o cliente, ajudá-lo a crescer. Estamos em um momento de transformação interna, do ponto de vista de serviços e da cultura organizacional, e esses movimentos vão impactar ainda mais como a gente se relaciona com os clientes, afirma Michel Sarkis.





Foram meses de estudos para que o Banestes chegasse ao seu novo posicionamento, que o identifica de uma forma mais abrangente. Crescemos Juntos é algo que corresponde a nossa essência. Representa o que somos, o que acreditamos, o que fazemos, como somos percebidos e o que nos faz acordar todos os dias, acrescenta o presidente da instituição.





O gerente de Marketing do Banestes, Vagner Bissoli, conta que as pessoas vão ver e sentir essa mudança não apenas na campanha publicitária, mas também no atendimento realizado em todos os pontos de contato com o cliente e nos próximos lançamentos do Banco.

Em um mundo de ritmo acelerado, a melhor forma de acompanharmos as mudanças, sem sermos atropelados no percurso, é caminhando juntos. É nessa crença que se baseia o novo momento do Banestes. Acreditamos que, juntos, acompanhamos as transformações tecnológicas, evoluímos nos processos e reforçamos o principal pilar que sustenta o banco nesses 81 anos: os relacionamentos, declara.

Todas as soluções e a maior rede bancária

Crédito: divulgação

O Banestes é um dos maiores bancos do país. Detém a maior rede bancária do Estado, com mais 800 pontos de atendimentos, está presente em todos os municípios capixabas, sendo que em 19 cidades é a única instituição financeira em atuação.

Além disso, oferece ao mercado todas as soluções necessárias para auxiliar o crescimento das pessoas e das empresas: uma família completa de cartões, com a melhor pontuação do mercado; aplicativos e plataformas digitais com os mais variados serviços para pessoa física e jurídica; plataforma de investimento com especialistas à disposição; linhas de crédito com condições facilitadas; parcerias com Sebrae-ES para fomentar as micro e pequenas empresas; com o Detran-ES; o Bandes; seguros; entre diversos outros serviços.

O Banestes é uma empresa com a marca já consolidada, mas que se preocupa em constantemente se aprimorar e se reinventar para agregar ainda mais valor e, dessa forma, conectar-se permanentemente ao seu cliente.





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