Empréstimo sem planejamento nem sempre é solução

Se você possui um pequeno negócio, tem dificuldade para pagar funcionário, para comprar mercadorias e não sabe separar o dinheiro da empresa da renda familiar, não basta tomar um empréstimo no banco para reverter a situação. De acordo com especialistas, o que parece solução, pode até mesmo agravar o problema.

Carlos Perrin, analista técnico da área de atendimento individual do Sebrae-ES, explica que antes de recorrer ao crédito é preciso colocar na ponta do lápis o quanto o dono custa para a empresa. O primeiro passo que o empreendedor deve dar para regularizar as finanças é saber diferenciar os recursos pessoais da empresa. É preciso levantar custos como prestações, cartão de crédito, aluguel, condomínio. Ou seja, é preciso relacionar as despesas pessoais para a composição do pró-labore, ensina.

É importante conhecer bem a situação financeira da empresa antes de recorrer ao crédito Crédito: Freepik/Divulgação

Uma vez identificados os custos fixos  aluguel, salário, entre outros  e variáveis  matéria-prima e comissão, por exemplo  é possível identificar o ponto de equilíbrio, ou seja, o quanto a empresa precisa vender para que as receitas cubram todos os custos e despesas.

O analista técnico ressalta ainda que o empresário tem de conhecer o ciclo operacional, que indica o tempo necessário para receber a receita da venda. Caso contrário, a pessoa vende hoje no cartão e só recebe em 30 dias. Isso pode gerar um descontrole, explica.

De acordo com Carlos, o crédito pode contribuir com a empresa, mas é preciso ter um diagnóstico detalhado para saber se o empreendedor vai conseguir honrar com as prestações do empréstimo.

Para quem é cliente do SEBRAE em consultorias financeiras ou de plano de negócio, o Banestes está lançando uma linha de crédito diferenciada para capital de giro ou investimento.

Gestão

Para saber se a empresa está saudável ou precisa recorrer ao banco é recomendado que utilize o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), ferramenta de gestão de controle que confronta receitas, custos e despesas.

Ter ferramentas e/ou sistemas caros de gestão financeira não quer dizer que a empresa vai ter bom desempenho. O importante é a gestão adequada para controle e monitoramento do que entra e sai de recursos, orienta Carlos.

Se cuidar das finanças de uma empresa parece complicado, a alternativa é buscar qualificação. O Sebrae ES oferece cursos e oficinas online (ead.sebrae.com.br) e presenciais.