Empresa investe para levar água e mais saúde para os colatinenses

Lavatórios foram instalados pelo Sanear em pontos estratégicos de Colatina para estimular as pessoas a higienizar as mãos Crédito: Divulgação/Sanear

É do imponente Rio Doce que o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental retira a água para abastecer a população urbana de Colatina. Mas, no caminho até as casas, existe uma estrutura complexa, formada por bombas, tubulações e reservatórios. Tudo é interligado e, se algo não está em pleno funcionamento, o serviço fica prejudicado e a água não chega às torneiras. Por isso, o Sanear investe na construção, reforma e substituição de estruturas e equipamentos utilizados no processo de abastecimento, desde a captação da água bruta, no rio, até a distribuição do produto tratado.

Desde 2017, as bombas de captação, antigas e que apresentavam muitos defeitos, vêm sendo substituídas por bombas novas e mais modernas. Além disso, mais de R$ 550 mil foram investidos na troca dos reservatórios que ficam nos bairros Colúmbia, Barbados e Vila Amélia. Ainda no Vila Amélia, outro reservatório está sendo reformado, uma obra que vai custar pouco mais de R$ 179 mil.

Esses investimentos são necessários para acompanhar o crescimento dos bairros e garantir a eficiência do abastecimento de Colatina. Mas são obras complexas porque precisam ser executadas com o sistema em funcionamento, gerando o menor impacto possível, explica o diretor-geral do Sanear, Daniel Hernandez Dalla Favarato.

O Sanear também investe R$ 800 mil na construção de duas redes de abastecimento, que vão atender aos bairros Ayrton Senna, João Manoel Meneguelli, Morelato, Nilson Soela 1 e 2, Amarílio Caiado Fraga, Parque dos Jacarandás e Colibri. Essas são regiões muito populosas e que sempre sofrem com a falta de água.

Uma dessas redes terá 600 metros de comprimento e ligará os bairros Ayrton Senna e Nilson Soella. A obra já foi iniciada e vai custar R$ 200 mil. A outra rede, de 2,4 quilômetros, vai ligar o polo industrial municipal João Vitor Balestrassi (onde fica, por exemplo, o shopping atacadista de roupas) ao bairro Ayrton Senna. A intervenção começou em outubro e deve ficar pronta em quatro meses, com custo estimado de R$ 600 mil.

"São obras extremamente importantes porque existe um déficit de abastecimento causado pelo crescimento dessa região, que tem sobrecarregado as redes atuais. De acordo com os nossos estudos, as novas tubulações resolverão o problema da falta de água nesses bairros pelos próximos 15 anos" Daniel Hernandez Dalla Favarato - Diretor-geral do Sanear

Outro desafio é garantir água para quem vive no interior do município, onde as redes de distribuição não chegam. Por essa razão, R$ 168 mil foram empenhados na perfuração de poços profundos para abastecer as regiões de Angelo Frechiani, Paul de Graça Aranha, São João Grande e Gordiano Guimarães. E toda água distribuída aos moradores é tratada, independentemente de onde é captada, garante o diretor do Sanear.

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Além dos investimentos que fazem parte da rotina da empresa, desde o início da pandemia da Covid-19, em março, o Sanear iniciou o trabalho de lavagem das ruas e dos lugares mais movimentados no centro de Colatina, como bancos, pontos de ônibus e portas de hospitais. Uma solução desinfectante é utilizada para eliminar o vírus das superfícies.