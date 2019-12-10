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Empresa genuinamente capixaba revela receita de sucesso com o público

O diferencial competitivo da Rede Farmes passa pelo preço e por treinamentos técnicos e comportamentais para lojistas e colaboradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 18:49

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 18:49

Crédito: Yuri Barichivich Imagens
Empresa genuinamente capixaba, a Rede Farmes completa 22 anos de mercado com orgulho de ser um dos nomes mais lembrados pelos consumidores. O segredo desse sucesso é um misto de investimentos, atendimento e trabalho constante.
"Temos orgulho de ser uma empresa genuína capixaba, que abraça a cultura local, as causas e instituições existentes no Espírito Santo, e que ama seu povo. Isso tudo contribui para sermos a maior e mais lembrada rede de farmácias do ES"
Wellington Dias da Silva - Presidente da rede associativa de farmácias
A Rede Farmes tem entre seus associados empresários, como reforça Silva, que se unem sob uma mesma bandeira para efetuarem negociações em conjunto, visando obter um melhor preço de compra para oferecer aos consumidores sempre os preços menores.
Entre as ações para oferecer um diferencial competitivo, estão treinamentos técnicos e comportamentais para lojistas e colaboradores.
"Ao longo dos anos, a Rede Farmes vem passando por processos de maturação, conscientizando seus associados da força que essa união imprime no mercado farmacêutico nacional. Filiada a Febrafar (Federação Brasileira das Redes Associativas de Farmácias) desde o ano 2002, vem ganhando respaldo dentro desse mercado e se transformando em um modelo de resultados positivos dentro da federação"
Wellington Dias da Silva - Presidente da Rede Farmes
A Rede Farmes tem hoje 123 lojas espalhadas por quase todo o Espírito Santo. E emprega cerca 1000 colaboradores. Entre os planos, está a expansão da rede para novas lojas no Estado. A meta é crescer mais ano a ano.
"São justamente esses os diferenciais que colocam a Rede Farmes na vanguarda do associativismo, proporcionando aos seus associados condições de permanecerem fortes e alcançarem crescimento em um mercado cada dia mais agressivo e sempre mutante"
Wellington Dias da Silva - Presidente da Rede Farmes

Reconhecimento

Tanto o investimento no capixaba quanto o reforço da marca como produto do próprio Estado foram confirmados este ano, com o resultado do Recall de Marcas 2019, pesquisa realizada pela Rede Gazeta.
A Rede Farmes ficou em primeiro lugar na pesquisa, na categoria Farmácia/Drogaria, sendo lembrada por 19,25% dos entrevistados.

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