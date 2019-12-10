Empresa genuinamente capixaba revela receita de sucesso com o público

Empresa genuinamente capixaba, a Rede Farmes completa 22 anos de mercado com orgulho de ser um dos nomes mais lembrados pelos consumidores. O segredo desse sucesso é um misto de investimentos, atendimento e trabalho constante.
"Temos orgulho de ser uma empresa genuína capixaba, que abraça a cultura local, as causas e instituições existentes no Espírito Santo, e que ama seu povo. Isso tudo contribui para sermos a maior e mais lembrada rede de farmácias do ES"
A Rede Farmes tem entre seus associados empresários, como reforça Silva, que se unem sob uma mesma bandeira para efetuarem negociações em conjunto, visando obter um melhor preço de compra para oferecer aos consumidores sempre os preços menores.
Entre as ações para oferecer um diferencial competitivo, estão treinamentos técnicos e comportamentais para lojistas e colaboradores.
"Ao longo dos anos, a Rede Farmes vem passando por processos de maturação, conscientizando seus associados da força que essa união imprime no mercado farmacêutico nacional. Filiada a Febrafar (Federação Brasileira das Redes Associativas de Farmácias) desde o ano 2002, vem ganhando respaldo dentro desse mercado e se transformando em um modelo de resultados positivos dentro da federação"
A Rede Farmes tem hoje 123 lojas espalhadas por quase todo o Espírito Santo. E emprega cerca 1000 colaboradores. Entre os planos, está a expansão da rede para novas lojas no Estado. A meta é crescer mais ano a ano.
"São justamente esses os diferenciais que colocam a Rede Farmes na vanguarda do associativismo, proporcionando aos seus associados condições de permanecerem fortes e alcançarem crescimento em um mercado cada dia mais agressivo e sempre mutante"
Reconhecimento
Tanto o investimento no capixaba quanto o reforço da marca como produto do próprio Estado foram confirmados este ano, com o resultado do Recall de Marcas 2019, pesquisa realizada pela Rede Gazeta.
A Rede Farmes ficou em primeiro lugar na pesquisa, na categoria Farmácia/Drogaria, sendo lembrada por 19,25% dos entrevistados.