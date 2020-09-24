Em meio ao isolamento, advogados participam de desafio e ganham saúde

O presidente da Comissão de Esportes da OAB-ES, dr. Estenil Casagrande Crédito: Divulgação

Um grupo de 300 advogados e advogadas teve a oportunidade de participar do Projeto Desafio 21 dias, uma iniciativa da Comissão de Esporte e Lazer da OAB-ES para inserir uma rotina de hábitos mais saudáveis com a prática de atividade física e alimentação com orientação de profissionais da área, durante o isolamento social.

O projeto, que aconteceu durante o mês de agosto, foi coordenado pelo presidente da Comissão de Esporte e Lazer, Estenil Casagrande, e pela vice-presidente, Junia Perim. Durante 21 dias, eles receberam acompanhamento do profissional de educação física e personal Gustavo Mattos e da nutricionista Joyce Braga.

A advogada Keler Cristina Braun afirma que o projeto trouxe muitos benefícios para a sua vida. Foi uma experiência muito gratificante! Apesar de ainda não ter obtido o resultado esperado na balança, tive muitas conquistas: melhorei a qualidade do meu sono, pois eu dormia pouco; passei a tomar água, coisa que eu não fazia; diminuí a quantidade de café e passei a tomar chás. Também comecei a me alimentar melhor e com horários certos, pois eu fazia muitas restrições alimentares e passava muitas horas sem comer. Ou seja, só mudanças positivas. Hoje estou mais disposta e quero levar o que aprendi para a vida, disse.

Para a vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, que também aderiu ao desafio, "a ação é uma excelente iniciativa da OAB, por meio da Comissão de Esporte e Lazer, em oferecer um desafio para promoção da saúde e bem-estar físico em meio à pandemia. Parabenizo o presidente Estenil e a vice-presidente da Comissão, Junia Perim, que trouxeram excelentes profissionais para nos assessorar. Foi bem dinâmico. Aprendemos várias dicas e receitas práticas para o dia a dia, comenta.

Segundo a vice-presidente da Comissão, Junia Perim, "foi maravilhoso participar deste desafio de 21 dias para mudança de hábitos da OAB-ES. Já tenho uma rotina com alimentação saudável e prática de exercícios físicos. Pude aprender coisas novas e ter contato com outros advogados e advogadas. O fato de o grupo ter incentivado outras pessoas a buscar saúde física e mental me deixou muito feliz! Só agradecimentos à OAB-ES por viabilizar este projeto e a todos os que participaram conosco."

Grupo de Advogados fazendo atividades esportivas do desafio ao ar livre Crédito: Divulgação

O preparador físico Gustavo Mattos e a nutricionista Joyce Braga, que acompanharam os participantes no período, também falaram da experiência. No trabalho, gosto muito de descontruir as crenças do exercício físico. Fui tracionando algumas desconstruções no qual a pessoa consegue trazer mais clareza no processo e buscar de forma mais assertiva o que deseja. Fiz a elaboração de dois treinos. O primeiro durou 10 dias e depois realizamos a troca para o estímulo. Essa ideia é ensinar as pessoas a lidar com o exercício físico em si. Tenho certeza que foi uma construção bem legal, explica Gustavo Mattos.

"Ter auxiliado e contribuído para esse 'start' e virada de chave para uma vida mais saudável foi extremamente gratificante. Juntos, praticamos o autoconhecimento, ressignificamos pensamentos, e trabalhamos o real significado da palavra equilíbrio. Formamos um grande e unido time. Só tenho a agradecer ao Dr. Estenil e Dra. Junia pelo convite! E agradecer a todos os participantes pelo empenho, dedicação e carisma a esse projeto lindo. Tenho certeza de que juntos plantamos uma grande semente da saúde." Joyce Braga - Nutricionista