Em Guarapari é verão o ano inteiro

Além da temperatura agradável, festas e shows no feriadão da Independência são uma prévia do que vem por aí na época mais aguardada do ano na Cidade Saúde. Confira a programação

Um dos destinos mais procurados no Estado pelos turistas, principalmente no verão, Guarapari não perde seus encantos nem mesmo durante o inverno. Quem está na cidade nesta época do ano garante que, mesmo no período entre junho e setembro, o clima gostoso convida para um banho de mar.

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A característica faz com que a cidade seja encarada como uma opção de passeio em qualquer estação ou época do ano. De janeiro a janeiro, é possível aproveitar todos os atrativos que este paraíso natural tem a oferecer, seja com a prática de esportes, como o surfe e stand-up paddle, seja curtindo o fim de tarde rodeado de amigos na areia da praia.

Muitos visitantes e moradores até brincam com essa versatilidade. Nas redes sociais, fotos tiradas na praia em pleno mês de agosto, por exemplo, vêm acompanhadas da frase tem um verão no meu inverno.

O dentista Kaio Cometti, de 25 anos, foi um dos que entraram nessa brincadeira. Ele é morador de Guarapari e conta que até a paisagem fica mais bonita nesta época.

Guarapari é uma cidade que dá para curtir o ano todo. Como aqui é difícil fazer frio, reunimos os amigos nos finais de semana, vamos à praia e esperamos pelo pôr do sol, batendo papo. Inclusive no inverno, quando parece que ele fica ainda mais bonito. É uma espécie de esquenta para sair à noite. Aqui, só fica parado quem quer, brincou o jovem.

Badalação

Além da curtição nas praias durante o dia, os feriados do segundo semestre do ano garantem a badalação à noite. Casas de show, bares e boates abrem as portas no feriadão da Independência e dão um gostinho do que está por vir no verão.

Uma das principais atrações é a Copa Atlética Praia (CAP), um festival universitário que reúne festas e competições esportivas entre as Associações Atléticas Acadêmicas do Estado. A programação começa na próxima quinta-feira (6) e vai até domingo (9). Serão oito shows nacionais e mais de 20 atrações distribuídas entre espaços famosos na cidade, como Luazul, Multiplace Mais, Thale e Arena Premium.

Artistas e bandas, como Sorriso Maroto, Bruninho e Davi, Atitude 67, Mc Don Juan e Illusionize, serão os responsáveis por garantir o agito. Os pacotes para curtir as festas custam de R$ 99,99 a R$ 480,99, mas os ingressos também podem ser comprados separadamente.

Além da Copa Atlética Praia, outras casas, como o Mex Steak & Beer, também garantem a diversão durante o feriado. Por lá, são esperados artistas, como Glauco e Felipe Brava.

127 anos de encantos

No próximo dia 19, a cidade completa 127 anos de emancipação política. A comemoração vai acontecer entre os dias 18 e 22, com uma programação repleta de shows locais e nacionais. A festa vai acontecer em um terreno na Avenida Copacabana, na Praia do Morro, ao lado da Paróquia Sagrada Família. Segundo a prefeitura, a lista oficial com todas as atrações, datas e horários será divulgada na próxima semana.

Confira as atrações

Quinta-feira (6)

Bruninho & Davi e Pedro Sampaio

Local: Luazul - R. Servidão III, Nova Guarapari

Horário: 22h

Preço: a partir de R$ 40

Classificação: 18 anos

Glauco

Local: Mex Steak & Beer - Av. Beira Mar, 2700, Praia do Morro

Horário: 22h

Preço: R$15

Classificação: 18 anos. Menores entre 16 e 17 anos somente acompanhados por pais ou representante legal.

Sexta-feira (7)

Sunset Paradise - Cat Dealers, Lothief e Victor Kill.

Local: Thale - Av. Viña Del Mar, Enseada Azul

Horário: 15h

Preço: a partir de R$ 90

Classificação: 18 anos

JonJon - o Baile e Atitude 67

Local: Multiplace Mais - Rua A, Meaípe

Horário: 22h

Preço: a partir de R$ 70

Classificação: 16 anos. Menores entre 14 e 15 anos somente acompanhados por pais ou representante legal. Club Maritmo: 18 anos.

Felipe Brava

Local: Mex Steak & Beer - Av. Beira Mar, 2700, Praia do Morro

Horário: 22h

Preço: R$15

Classificação: 18 anos. Menores entre 16 e 17 anos somente acompanhados por pais ou representante legal.

Sábado (8)

Sunset Paradise - Illusionize, Jord, Wood2Tech e Evokings

Local: Thale - Av. Viña Del Mar, Enseada Azul

Horário: 15h

Preço: a partir de R$ 70

Classificação: 18 anos

Sorriso Maroto (ft. Thiago Martins) e Mc Don Juan

Local: Multiplace Mais - Rua A, Meaípe

Horário: 22h

Preço: a partir de R$ 70

Classificação: 16 anos. Menores entre 14 e 15 anos somente acompanhados por pais ou representante legal. Club Maritmo: 18 anos.

Thayane e Thyago Oliver

Local: Mex Steak & Beer - Av. Beira Mar, 2700, Praia do Morro

Horário: 22h

Preço: R$15

Classificação: 18 anos. Menores entre 16 e 17 anos somente acompanhados por pais ou representante legal.

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