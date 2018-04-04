Dicas de harmonização de vinhos e descontos

Apreciar um bom vinho é um passatempo prazeroso para os amantes da bebida. Tradicionalmente muito consumida durante o inverno, a variedade e a inovação das vinícolas têm estendido as vendas durante o ano todo. Com a harmonização certa, seu consumo fica mais saboroso no acompanhamento de um almoço, jantar ou aperitivos. Mas com tantos tipos de vinhos, como não ficar na dúvida em qual escolher? Para ajudar, separamos algumas dicas do especialista da Espaço DOC, parceiro do Clube A Gazeta que concede aos assinantes 20% de desconto em todos os produtos da loja física:
- Doña Paula Estate Malbec
Tinto: Malbec (60%), Cabernet Sauvignon (40%)
Vinícola: Wine Comex
Teor Alcoólico: 14.3% ABV
Amadurecimento: 12 meses em barricas de carvalho francês de primeiro, segundo e terceiro usos.
Classificação: Seco
Visual: Rubi com tons violeta.
Olfativo: Rico em aromas, com frutas vermelhas e violetas, especiarias e pimenta.
Gustativo: Equilibrado, com boa concentração e frescor, taninos macios e final longo.
Temperatura de serviço: 16 °C
Potencial de guarda: 7 anos
Harmonização: Com queijos e carne vermelha.
- Kumala Colombard Chardonnay
Branco: Colombard e Chardonnay.
Vinicola: Western Cape (África do Sul)
Teor alcoólico: 12,5%
Amadurecimento: Curto e em tanques de aço inoxidável sob temperatura controlada.
Classificação: Seco
Visual: Amarelo-palha brilhante e com tons esverdeados.
Olfativo: Muito frutado, lembrando maçã verde, grapefruit, maracujá, goiaba e limão.
Gustativo: Na boca apresenta corpo leve, boa estrutura, um delicioso frescor, notas de frutas cítricas e boa persistência.
Temperatura de serviço: 8 °C
Potencial de guarda: 4 anos
Harmonização: Com peixe e salada.
- Pizzato Tradicional Brut Rosé
Espumante Rose: Pinot Noir (85%), Chardonnay (15%)
Vinicola: Pizzato (Brasil)
Teor alcoólico: 12%
Amadurecimento: Método Tradicional (champenoise). Pelo menos 9 meses de contato com as borras (sur lattes). Dosagem moderada. 1 mês de descanso pós-degorgement (pelo menos).
Classificação: Brut
Visual: Rosado claro, de perlage fina.
Olfativo: Aromas de frutas vermelhas frescas (morango, framboesa, cereja), frutas cristalizadas e leve tosta de pão.
Gustativo: Frutado na boca, seco, de ótima acidez, bom corpo, refrescante e cremoso.
Temperatura de serviço: 6°C
Harmonização: Com entradas, peixes, frutos do mar, carnes brancas e róseas e sobremesas com pouca doçura.
Onde encontrar
Essas sugestões de vinhos e muitos outros rótulos nacionais e internacionais podem ser encontrados na Espaço DOC, com 20% de desconto para assinantes do Clube A Gazeta: Rua Elesbão Linhares, 15, Loja 23, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória/ES.
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