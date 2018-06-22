Dez bandas vão agitar segunda etapa do Vitória Rock Festival

1ª etapa Vitoria Rock Festival Crédito: CIRO TRIGO

Está chegando a hora de conhecer mais três bandas que vão garantir vaga direto para a grande final do Vitória Rock Festival. A segunda etapa do evento, que traz dez bandas concorrentes, acontece no dia 30 de junho, a partir das 13 horas, no estacionamento do Shopping Vitória.

A organização da Harley-Davidson pretende atrair adultos, crianças e adolescentes. Uma estratégia para reunir a família não só de quem aprecia o motociclismo, mas também a dos amantes do bom e velho rock´roll.

A gente gosta de envolver as famílias em nossos eventos. Por isso, decidimos que todas as bandas vão se apresentar no mesmo dia, começando durante a tarde. Na primeira etapa o público nos recebeu muito bem. Viu que é uma festa muito tranquila, sem filas, com pessoas apaixonadas por rock e motociclismo. Um bom lugar para levar os filhos, explica Marcelo Braga, um dos organizadores.

A segunda etapa do Festival ainda terá show exclusivo da banda capixaba Pé do Lixo, que não está mais em atividade há alguns anos, mas se uniu para tocar no evento. A banda de rock é composta por Reginaldo Secundo, Sandro Braga, Claudio Gracio, Rafael Nader, Claudio Manga e Rafael Jabah.

1ª etapa Vitoria Rock Festival Crédito: CIRO TRIGO

Disputa

Todas as bandas estão de olho na premiação: duas lendárias e icônicas motos Harley-Davidson Iron 883, avaliadas em mais de R$ 42 mil cada uma. As motos vão premiar os vencedores das categorias King of Cover, que trazem releituras de bandas clássicas, e Original Band, que apresentam composições próprias.

Esta é a segunda edição do festival promovido pela concessionária Vitória Harley-Davidson. Foram 180 grupos inscritos. Depois desta etapa, ainda haverá mais uma classificatória antes da grande final, que está prevista para o dia 1° de dezembro. No ano passado, a grande vencedora foi a banda Muddy Brothers.

Outras atrações

A intenção é criar uma tradição com este festival. Nesta etapa, serão mais de 10 horas de evento com atividades ininterruptas. Serão dois palcos, por isso, sempre haverá uma banca tocando. Além disso, os participantes podem curtir outras atividades: como brincar no espaço kids, fazer tatuagens ou andar em uma Harley-Davidson, diz Marcelo.

O test-ride será feito em uma pista especial. O público vai conhecer a sensação de andar em uma Harley-Davidson, pilotando ou na garupa. Para os menos radicais, há o Jump Start, um simulador de pilotagem. Outro destaque  tendência em festivais em todo o mundo - é o espaço Tattoo, onde as tatuagens feitas em homenagem à marca serão gratuitas. Espaço kids, barbearia e praça de alimentação com o Churrascada da Ilha, sob o comando do restaurante Argento Parrilla, completam a festa.

Serviço:

Data: sábado, 30 de junho

Horário: das 13 hàs 23h45

Local: estacionamento do Shopping Vitória.

Valores dos ingressos: R$ 40,00 (meia)

Pontos de vendas: loja Vitoria Harley-Davidson, Quiosque Acesso Vip no Shopping Vitória ou pelo site do www.blueticket.com.br/

Classificação: menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis

Confira os concorrentes

Bandas Cover

Letal (Cover Metalica)

Over Jam (Cover Pearl Jam)

The Windows (Cover The Doors)

The Singles (Cover Beatles)

Dublin (Cover U2)

Sheep & Parafina (Cover REM).

Original Band

Like a Boss

Zé Maholics

Quintal Selvagem

Frenesia.