De revendedora a empresária: a trajetória de Etania Lira

Uma história de superação com grandes emoções. Assim pode ser definida a história da empresária Etania Lira e da marca Jaklayne Joias. Há 22 anos, após uma fatalidade em sua vida pessoal, a empresária Etania Lira se tornou revendedora de joias para dar o sustento a suas filhas.

Crédito: Divulgação

Com muita garra, trabalho e dedicação, a CEO montou a sua primeira loja física, recrutando, em pouco tempo, uma grande equipe de revenda. Hoje, a Jaklayne Joias tem uma equipe com mais de 180 empregos diretos e indiretos, além de sua fabricação própria.

Para que todas as pessoas tenham a oportunidade que ela teve, Etania Lira lança em 2018 o site www.jaklayne.com.br para facilitar o cadastro de novas revendedoras.

Meu sonho é que todas as mulheres tenham a mesma oportunidade que eu tive. É uma história de muito trabalho, mas que vale a recompensa, diz Etania.

O cadastro para novas revendedoras está aberto para todo o país e possibilita as parceiras da Jaklayne adquirir os mesmos produtos da empresa com descontos de até 50%. Isso garante seu retorno financeiro em pouco tempo e trabalho até nas horas vagas.