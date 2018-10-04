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história

De revendedora a empresária: a trajetória de Etania Lira

Hoje, a CEO tem uma equipe com mais de 180 empregados diretos e indiretos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 15:27

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 15:27

Uma história de superação com grandes emoções. Assim pode ser definida a história da empresária Etania Lira e da marca Jaklayne Joias. Há 22 anos, após uma fatalidade em sua vida pessoal, a empresária Etania Lira se tornou revendedora de joias para dar o sustento a suas filhas.
Crédito: Divulgação
Com muita garra, trabalho e dedicação, a CEO montou a sua primeira loja física, recrutando, em pouco tempo, uma grande equipe de revenda. Hoje, a Jaklayne Joias tem uma equipe com mais de 180 empregos diretos e indiretos, além de sua fabricação própria.
Para que todas as pessoas tenham a oportunidade que ela teve, Etania Lira lança em 2018 o site www.jaklayne.com.br para facilitar o cadastro de novas revendedoras.
Meu sonho é que todas as mulheres tenham a mesma oportunidade que eu tive. É uma história de muito trabalho, mas que vale a recompensa, diz Etania.
O cadastro para novas revendedoras está aberto para todo o país e possibilita as parceiras da Jaklayne adquirir os mesmos produtos da empresa com descontos de até 50%. Isso garante seu retorno financeiro em pouco tempo e trabalho até nas horas vagas.
 

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