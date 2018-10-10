Cuidados estéticos para homens e mulheres com até 20% de desconto

Cuidar do corpo é algo muito além da vaidade, é cuidar da saúde. Por isso, os cuidados estéticos são indispensáveis. Pensando nisso separamos 4 dicas de cuidados estéticos para homens e mulheres. Acompanhe!





Para os homens:

1  Trate da barba

É um estilo que muitos vêm aderindo, porque chama a atenção e compõe a personalidade que tornam o visual mais atraente.

Independentemente do tamanho da barba, o descuido dá um aspecto de desleixo para a imagem. O uso de shampoos específicos é indispensável e proporciona aspecto e higiene adequada para os pelos.

Apará-la de maneira periódica ajuda a estimular o crescimento dos pelos.

2  Cuide das unhas

Apesar de muitos homens acharem um exagero cuidar das unhas, pode evitar muitas doenças.

Não roê-las também é importante para não ingerir bactérias que possam prejudicar o organismo, além de não causar má impressão.

3  Valorize seu cabelo

Uma das preocupações de boa parte dos homens é em relação aos cabelos: calvície, queda, fios indomáveis e tipo de corte. Cuidar dos cabelos é tão importante quanto do resto do corpo, pois é uma das primeiras coisas que atraem a atenção na imagem de uma pessoa.

4  Tenha cuidado com a pele

A pele dos homens costuma ser mais oleosa do que a das mulheres e por isso são maiores os casos de acnes e cravos. Tratá-la pode evitar esses e outros problemas.

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Fonte: Centro Estético Liesner

Para as mulheres:

Crédito: Clínica Excelência

1  Limpeza de pele

A limpeza de pele profunda serve para remover cravos, impurezas e células mortas da pele. Ela deve ser feita de 2 em 2 meses, no caso de peles normais a secas, e 1 vez por mês em peles mistas a oleosas e com cravos.

2  Design de sobrancelhas

O design da sobrancelha se dá por meio da retirada de pelos e correção com henna, sombra e/ou lápis, adequando seu formato, volume e cor às características pessoais e gosto do cliente, a fim de equilibrar e valorizar as expressões faciais de acordo com as normas de biossegurança.

3  Invista em unhas de gel

As unhas de gel são feitas a partir de aplicação de um gel específico por cima da unha natural. Essa técnica promete resultar em unhas fortes e do tamanho desejado, maior duração do esmalte e brilho mesmo quando as unhas não estiverem esmaltadas. A técnica também garante aspecto natural.

4  Agende Massagem relaxante

Podemos dizer que a massagem ajuda nos problemas musculares, mas sabemos que ela pode oferecer inúmeros benefícios à saúde. É possível reduzir a ansiedade, aliviar dores, tratar doenças como enfermidades reumáticas.

A Clínica Excelência é um centro de nutrição, estética e depilação a laser sob o comando da renomada nutricionista Ana Paula Egert Braun e oferece 15% de desconto para os assinantes de A Gazeta nos serviços de estética.

Fonte: Clínica Excelência

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