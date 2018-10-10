Cuidados estéticos para homens e mulheres com até 20% de desconto

Cuidar do corpo é algo muito além da vaidade, é cuidar da saúde. Por isso, os cuidados estéticos são indispensáveis. Pensando nisso separamos 4 dicas de cuidados estéticos para homens e mulheres. Acompanhe!
Para os homens:
1 Trate da barba
É um estilo que muitos vêm aderindo, porque chama a atenção e compõe a personalidade que tornam o visual mais atraente.
Independentemente do tamanho da barba, o descuido dá um aspecto de desleixo para a imagem. O uso de shampoos específicos é indispensável e proporciona aspecto e higiene adequada para os pelos.
Apará-la de maneira periódica ajuda a estimular o crescimento dos pelos.
2 Cuide das unhas
Apesar de muitos homens acharem um exagero cuidar das unhas, pode evitar muitas doenças.
Não roê-las também é importante para não ingerir bactérias que possam prejudicar o organismo, além de não causar má impressão.
3 Valorize seu cabelo
Uma das preocupações de boa parte dos homens é em relação aos cabelos: calvície, queda, fios indomáveis e tipo de corte. Cuidar dos cabelos é tão importante quanto do resto do corpo, pois é uma das primeiras coisas que atraem a atenção na imagem de uma pessoa.
4 Tenha cuidado com a pele
A pele dos homens costuma ser mais oleosa do que a das mulheres e por isso são maiores os casos de acnes e cravos. Tratá-la pode evitar esses e outros problemas.
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Fonte: Centro Estético Liesner
Para as mulheres:
1 Limpeza de pele
A limpeza de pele profunda serve para remover cravos, impurezas e células mortas da pele. Ela deve ser feita de 2 em 2 meses, no caso de peles normais a secas, e 1 vez por mês em peles mistas a oleosas e com cravos.
2 Design de sobrancelhas
O design da sobrancelha se dá por meio da retirada de pelos e correção com henna, sombra e/ou lápis, adequando seu formato, volume e cor às características pessoais e gosto do cliente, a fim de equilibrar e valorizar as expressões faciais de acordo com as normas de biossegurança.
3 Invista em unhas de gel
As unhas de gel são feitas a partir de aplicação de um gel específico por cima da unha natural. Essa técnica promete resultar em unhas fortes e do tamanho desejado, maior duração do esmalte e brilho mesmo quando as unhas não estiverem esmaltadas. A técnica também garante aspecto natural.
4 Agende Massagem relaxante
Podemos dizer que a massagem ajuda nos problemas musculares, mas sabemos que ela pode oferecer inúmeros benefícios à saúde. É possível reduzir a ansiedade, aliviar dores, tratar doenças como enfermidades reumáticas.
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Fonte: Clínica Excelência
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