Crescer mesmo na crise

Tales Machado Sicoob Crédito: Thiers Turini

Unir pessoas e compartilhar resultados está entre as propostas do cooperativismo. Saber desenvolver isso faz diferença e traz resultados. Por isso, o Sicoob Credirochas tornou-se um dos principais parceiros do Prêmio Gazeta Empresarial, que chega à sua 19ª edição.

O evento valoriza e dá visibilidade a todos que atingem um grau de satisfação elevado. Pois isso é um evento importante. Para o Sicoob Credirochas a oportunidade de figurar como patrocinador, também, é muito compensadora e motivo, não só, de estar tornando possível mais uma edição, mas uma oportunidade única de prestar conta à sociedade e ao quadro de associados das ações voltadas para a retomada da economia, do emprego e do poder de comprar da sociedade das localidades onde a Cooperativa encontra-se inserida, explica o presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado.

Ainda segundo Tales, valorizar quem se destaca é também valorizar quem está a cooperativa, por isso, nesse momento de crise econômica provocada pelos efeitos da Pandemia Covid-19, o Sicoob Credirochas se colocou, estrategicamente, ao lado de seu quadro de associados, com ações efetivas visando a manutenção do poder econômico dos empresários, proporcionando condições de uma retomada sustentável da economia.

Dentre as ações estão a prorrogação 2.661 operações de crédito num montante de R$ 171 milhões, renegociação de 582 operações num volume de R$ 52 milhões de reais e liberação de R$ 1,7 milhões para financiamento de folhas de pagamento. É o momento de dar suporte financeiro e estar próximo ao associado, frisa o presidente.

Reinvenção

Impossível passar por todas as mudanças causadas pela pandemia, sem se reinventar. Assim, como o prêmio Gazeta Empresarial, a cooperativa também vive momentos de adaptações com seus cooperados.

Todo empresário teve que reinventar uns menos e outros muito mais, dependendo do segmento em que atua. Estamos presenciando uma grande transformação quem não conseguir se readaptar, isso vale para empresários e trabalhadores de um modo geral, não vai conseguir acompanhar a evolução que esse momento vai nos proporcionar, reforça, Tales.

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