Cozinhar bem, que mal tem?

Fanpages e perfis nas mais diversas redes sociais voltados exclusivamente para a divulgação ou criação de pratos, programas de culinária em canais abertos e fechados da televisão brasileira e eventos que enaltecem determinados estilos de cozinhar são provas que o assunto do momento nada tem a ver com política ou economia. A pauta é comida!

Dados do Censo Superior 2016, o mais recente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação (Inep/MEC), apontam que a oferta de cursos de Gastronomia vem crescendo no Brasil, representando um aumento de 13% em relação a oferta do curso em 2015. De acordo com a pesquisa, foram oferecidos 169 cursos de Gastronomia em todo o país. E esse número apenas comprova que o prazer de cozinhar ultrapassou as paredes da cozinha de casa para ir além.

Nas rodas de conversa, ou em chats online, a troca de experiências culinárias tem se tornado rotina. E foi pensando nesta troca de experiências gastronômicas que o Shopping Praia da Costa lançou o Praia Gourmet edição Confeitaria. O primeiro grande centro de compras de Vila Velha vai realizar o evento, todo voltado para gastronomia, entre os dias 03 e 13 de maio, na Pracinha do Praia, no piso L1.

Bela Gil estará presente no evento no dia 12 em uma aula-show especial de sobremesas Crédito: Divulgação

O Praia Gourmet Confeitaria irá reunir personalidades nacionais, como os apresentadores do GNT Bela Gil e Felipe Bronze, e diversos chefs locais convidados para comandar aulas-show. A programação conta ainda com aulas especiais para a criançada.

No universo da confeitaria muito se ouve falar no termo comfort food, ou seja, comida que provoca conforto. A expressão refere-se à alimentação que remete aos tempos da infância, aos alimentos de fonte de prazer e, por isso, muitas vezes proporcionam a sensação de bem-estar. Para esta edição do Praia Gourmet, o Shopping Praia da Costa preparou uma programação recheada de aulas-show de dar água na boca e encher os olhos.

O evento reunirá renomados chefs, com 12 aulas-show abertas ao público. A aula de abertura será no dia 03 de maio, às 20h com Henrique César Hellmeister, do Ricks Burger, e terá como tema Ricks e suas doces criações. Na sexta-feira, dia 04, a partir de 20h, quem comanda a aula-show é a expert em confeitaria para casamentos, Michelle Zucolotto, da Michellix. Ela irá ensinar como fazer Bolo Tropical.

No sábado, 05, a programação para os adultos tem início às 17h com a chef e professora do curso de gastronomia da UVV Andrea Souto. Ela estará à frente de aula-show que ensinará a fazer Charlotte de Frutas. Mais tarde, às 18h, quem assume a cozinha é o chef e apresentador dos programas Que Seja Doce, The Taste Brasil e Perto do Fogo, do GNT, Felipe Bronze.

No dia 06, domingo, o Praia Gourmet irá promover aulas-show simultâneas. Para encerrar o primeiro fim de semana do evento, a fotógrafa e especialista em maquiagem artística Nanda Mach, em parceria com a Pipocando, fica responsável por uma produção de looks diferentes feita com doces, materiais que remetem a guloseimas, e bastante candy colors. A apresentação Candy Face da Nanda será das de 15h às 19h.

Felipe Bronze, chef e apresentador, assume a cozinha do Praia Gourmet no sábado, dia 05 Crédito: Tomas Rangel

Paralelamente ao Candy Face acontecerá o workshop Torta Holandesa da chef da UVV Andrea Souto, às 17h. Mais tarde, o mall receberá uma aula-show especial comandada pelo chef Arnor Porto. O chef da Callebaut, principal marca de chocolate belga para chefs e uma das poucas fabricantes de chocolate gourmet que produz desde a amêndoa do cacau até o chocolate, estará no Praia às 18h para falar sobre Chocolate: do simples ao sofisticado.

A programação retorna na quinta-feira, dia 10, com uma aula-show do chef Assis Teixeira do restaurante Domus Itália, a partir das 20h. Ele irá apresentar os segredos de uma receita especial de Brownie com sorvete de creme e calda de chocolate. Já na sexta, dia 11, às 20h, o comando da cozinha fica por conta da chef Evelize Fraga que trará a doce magia do casamento para o Shopping Praia da Costa em uma aula-show de Mini tarteletes doces.

No segundo sábado do evento, no dia 12, a chef Andrea Souto da UVV retorna ao Praia Gourmet. Desta vez, a aula será de Mini cake: Red Velvet e acontecerá a partir das 17h. Quem também estará presente no Shopping Praia da Costa no dia 12 é a chef de cozinha natural e apresentadora do programa Bela Cozinha, do GNT, Bela Gil. Ela traz todo seu conhecimento e carisma para a cozinha do Praia em uma aula-show especial de sobremesas a partir das 18h.

No domingo, 13, último dia do evento e Dia das Mães, a chef Andrea Souto, em companhia da sua mãe Leila Ferreira trará como tema do workshop Bolo de chocolate com flores de chantilly, a partir das 17h. E para finalizar a programação uma aula-show especial comandada por Carolina Dias e Jamyli Sthel, da Sonhando com Bolos, sobre Love Cake e naked split, às 18h.

Para a gerente de marketing do Shopping Praia da Costa, Viviane Eiras, o centro de compras segue uma linha que é tendência em grandes centros. O shopping possui um polo gastronômico diferenciado, o que é tendência em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Nosso objetivo é tornar o mall não apenas um centro de compras, mas um local de entretenimento para toda família. Por isso, nosso evento em comemoração ao mês das mães traz esse conceito em cima de uma programação para toda a família, explica.

Os interessados em participar das aulas-show devem fazer as inscrições 1 hora antes de cada aula, na Pracinha do Shopping Praia da Costa, no piso L1.

Mini Chefs

Que tal levar seu filho para confeitar um cupcake? Preparar biscoitos? Dar um toque final no cookie com chantilly? Durante o Praia Gourmet Confeitaria, a criançada terá uma programação especial pensada para elas. Os pequenos poderão colocar a mão na massa, e serem confeiteiros por um dia, em ações pensadas para eles sob o comando dos alunos da UVV.

A programação especial para crianças acontecerá aos sábados e domingos, sendo nos dias 05, 06 e 12 de maio às 15h, e no dia 13 às 15h, na Praça do Praia, no piso L1 do Shopping Praia da Costa, sempre antes das aulas-show para adultos. No dia 05, os pequenos aprenderão a fazer cupcakes, no dia 06 o tema será alfajor no palito, no dia 12 a aula será de cakepop e no dia 13 a criançada irá aprender a fazer biscoitos.

Serviço: Praia Gourmet

- Local: Shopping Praia da Costa (Vila Velha/ES), na Pracinha do Praia, no piso L1

- Data: 03 a 13 de maio (às quintas-feiras, sextas-feiras, sábados e domingos)

- Horário: Quintas e sextas-feiras  20 horas | Sábados e domingos  15h às 19 horas

- Entrada gratuita | Inscrição no local

Programação:

03/05  Quinta-feira

 20h | Aula-Show: Rick's E Suas Doces Criações

Henrique César - Rick's Burger

04/05  Sexta-feira

 20h | Aula-Show: Bolo Tropical

Michelle Zucolotto - Michellix

05/05  Sábado

 15h | Aula Kids

Alunos da UVV

 17h | Aula-show: Charlotte De Frutas

Chef Andrea Souto - UVV

 18h | Nitroshow

Felipe Bronze

06/05  Domingo

 15h | Aula Kids

Alunos da UVV

 15h às 19h | Aula-show Pipocando: Candy Face

Nanda Mach

 17h | Aula-show: Torta Holandesa

Chef Andrea Souto  UVV

 18h | Aula-Show Callebaut - Chocolate: Do Simples Ao Sofisticado

Chef Arnor Porto

10/05  Quinta-feira

 20h | Aula-show: Brownie com Sorvete de creme e calda de chocolate quente

Chef Assis Teixeira - Domus Itálica

11/05  Sexta-feira

 20h | Aula-show: Mini Tarteletes Doce

Chef Evelize Fraga

12/05  Sábado

 15h | Aula Kids

Alunos da UVV

 17h | Aula-show: Mini cake: Red Velvet

Chef Andrea Souto - UVV

 18h | Aula-show: Sobremesas da Bela

Bela Gil

13/05  Domingo

 15h | Aula Kids

Alunos da UVV

 17h | Aula-show: Bolo de chocolate com flores de chantilly

Chef Andrea Souto - UVV

 18h | Love Cake e Naked Split