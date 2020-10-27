Cooperativa exalta o que o Sul do Estado tem de melhor

Fachada do Sicoob Central Crédito: Mayony Dias

Pensar no setor de turismo da região Sul é associar ao trabalho de uma das maiores Cooperativas de Crédito, o Sicoob. Com agências espalhadas em todo o estado é uma das instituições bancárias que mais apoia o empreendedor capixaba, pois entender a importância de cada um deles para a economia do Espírito Santo.

A cooperativa é uma das principais parceiras do Projeto Belezas do Sul e está presente em todos os eventos, porque compreende a importância dessa valorização. Além de contribuir para incentivar o turismo na região, o Projeto Belezas do Sul atua de forma ativa no fortalecimento do empreendedorismo local, trazendo capacitação e orientações para várias micro e pequenas empresas de toda a cadeia do turismo regional, disse o presidente em exercício do Sicoob Sul, José Gilberto Machado.

A cooperativa tem atualmente 336 mil associados, número expressivo e que mostra a força do banco dentro do projeto. O projeto Belezas do Sul é estratégico, pois contribui para a promoção do desenvolvimento local. O crescimento e consolidação desse projeto possibilita levar para um público maior as potencialidades turísticas dos municípios, ressalta José Gilberto.

José Gilberto Machado, presidente em exercício do Sicoob Sul Crédito: Mayony Dias

O presidente disse ainda, que quando o momento pandêmico passar e for seguro para as pessoas visitarem as localidades, todo o segmento estará preparado para receber os turistas aquecendo toda a economia local.

Ações para setor turístico

Uma das maiores preocupações da cooperativa de crédito é ofertar produtos e serviços financeiros, com condições mais vantajosas que o mercado tradicional. Além disso, o Sicoob trabalha com diversas ações de capacitação, fomento do empreendedorismo e educação financeira.

Podemos citar o Programa Associado ao Negócio que, em parceria com o Sistema OCB/ES, leva para os empresários orientações de gestão do negócio, desde o controle do fluxo de caixa até estratégias de marketing para desenvolvimento das empresas, citou o presidente.

Valorização