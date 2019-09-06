Conheça as ganhadoras da 1ª edição do Prêmio Mulheres do Amanhã

Elas são criativas, guerreiras, batalhadoras e inspiram com seus projetos que buscam transformar a realidade que as cerca. O trabalho de empreendedoras que fazem a diferença no Espírito Santo foi reconhecido pelo Prêmio Mulheres do Amanhã , realizado pela ArcelorMittal, com destaque para iniciativas e projetos com poder de transformação econômica, social e ambiental.

Foram 89 inscrições e 32 finalistas, das quais foram escolhidas quatro premiadas: a publicitária Francielle Teixeira Rodrigues, na categoria Micro e Pequena Empresa; a fisioterapeuta e empresária Edivana Poltronieri Almança, na categoria Média e Grande Empresa; a empresária Bartira Teixeira Rodrigues, na categoria Terceiro Setor; e a diretora escolar Juliana Rohsner Vianna Toniati, na categoria Setor Público. As ganhadoras foram premiadas no último dia 5 de setembro.

Os projetos

Francielle, que atua como publicitária e fotógrafa há mais de 10 anos em Vila Velha, desenvolve há dois anos o projeto “Sensações”, em que realiza ensaios fotográficos aquáticos tendo como modelos pessoas com deficiência. O objetivo é propiciar aos fotografados uma nova experiência, um novo sentido e um novo olhar, trabalhando também sua autoestima.





Edivana foi premiada pelo projeto “Não é sobre perder peso, é sobre ganhar vidas”. A partir de sua luta pessoal contra a obesidade, ela desenvolveu a experiência 5S de emagrecimento. O que começou com amigos e familiares já foi compartilhado por mais de 30 mil pessoas. Atualmente, o 5S migra do modelo de licenciamento, com mais de 350 licenciadas em todo Brasil, para um modelo de negócio inédito: franquia store in store, em que uma loja é instalada dentro de outra.

Após 20 anos de experiência no setor privado, Bartira mudou radicalmente a sua trajetória e fundou, em setembro de 2014, uma instituição social para transformar o amanhã da sua cidade, do seu Estado e do seu país por meio da educação. Ela é a idealizadora do “Instituto Ponte”, iniciativa com o auxílio de outros empresários que tem o propósito de ser a ponte para dar a oportunidade a adolescentes que não têm acesso a uma educação de qualidade.

A educação também é tema do projeto de Juliana. Ela é diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jones José do Nascimento, em Central Carapina, na Serra, e foi premiada pelo projeto “Novo Jones, Lugar de Gente Feliz!”. Quando chegou ao local, encontrou uma realidade de insegurança, indisciplina, vandalismo e dificuldades de aprendizagem em uma escola que estava prestes a ser fechada. Mas não desanimou e desenvolveu o projeto que envolveu toda a comunidade, construindo uma nova identidade para a escola. Os resultados são visíveis hoje na autoestima e no reconhecimento do desempenho dos alunos em avaliações nacionais.





Participação

A gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel, afirma que a participação na primeira edição superou as expectativas. “O que mais nos surpreendeu foi a abrangência. Dentre as finalistas, os projetos não se limitaram apenas à região da Grande Vitória, tivemos inscritas de outros municípios também. O número de inscrições também superou o esperado”, destaca.

Ela ressalta que a ideia é dar continuidade à premiação com outras edições. “O projeto está alinhado à política de diversidade da ArcelorMittal, pois a empresa desenvolve a oportunidade de inclusão dos mais diversos grupos. Por meio do prêmio, conhecemos projetos maravilhosos, nas mais diversas categorias. Se pudéssemos, premiaríamos a todos”, afirma.

Os 89 projetos inscritos foram avaliados por uma comissão, formada por representantes de instituições públicas, privadas, do terceiro setor e da própria ArcelorMittal. Eles deram notas de acordo com critérios pré-definidos e os que receberam maior pontuação foram selecionados.