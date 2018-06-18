Conforto e tecnologia na melhor localização de Vila Velha

A praia, o badalado calçadão e, é claro, os melhores restaurantes capixabas, sorveterias, cafés, supermercados, farmácias e lojas fazem da Praia da Costa o bairro mais nobre de Vila Velha.

Myrthes Vieira - Fachada Crédito: Proeng

A aposentada Alzira Vianna, de 69, sabe bem disso. Há 50 anos, a vida dela é adoçada pelas vantagens do bairro, e ela deseja o mesmo para os filhos e netos. Assim que casei me mudei para o bairro. Antes, era um dormitório para pessoas que trabalhavam em Vitória. Agora, a região tem seu próprio charme. É muito gostoso viver aqui, podendo ir à praia a qualquer momento e sempre com tudo bem perto.

Para que seus três filhos e seus seis netos tenham a mesma sorte, Alzira comprou dois apartamentos em um prédio recém-lançado, o Myrthes Vieira, do Grupo Proeng. O edifício fica na Rua Desembargador Augusto Botelho, uma das melhores do bairro. Além disso, tem um projeto super moderno, bem adequado para uma família e para os jovens, no caso, meus netos. Me surpreendi com o projeto e quis ver meus filhos vivendo lá, conta.

O empreendimento é mesmo de destaque. Trata-se de um prédio com apartamentos de dois e três quartos com metragem entre 59 m² e 82 m², a partir de R$ 375 mil. O ponto forte - além de estar no último terreno da região, a uma quadra do mar - é a tecnologia.

Vamos entregar um prédio automatizado. Ou seja, os moradores já terão o serviço de automação pronto quando receberem as chaves. Vão poder ajustar a iluminação, ligar o ar-condicionado, a TV, abrir cortina, entre outras comodidades, antes mesmo de chegar em casa, explica o diretor-geral do Grupo Proeng, Antônio Pereira Gonçalves.

As inovações não param por aí. Com as obras já iniciadas, o prédio tem itens de sustentabilidade que economizam até 25% de energia nas áreas comuns, como lâmpadas de LED, elevadores integrados econômicos e sensores de presença no hall. Além disso, terá sistema de captação de água das chuvas e do ar-condicionado para utilização nas áreas comuns e na lavagem de carros. O conceito sustentável também está no ponto de abastecimento para carro elétrico e no bike sharing com bicicletas compartilhadas.

O Myrthes Vieira é um empreendimento como nenhum outro da região, pois a maioria já foi lançado há anos. É um projeto moderno para que as pessoas vivam bem, com sofisticação e toda a facilidade que as novas tecnologias oferecem, diz Antônio.

Diversão

Para lazer, o empreendimento, que será entregue em até 30 meses, terá lounge, salão de festas, home theater, brinquedoteca, espaço das mães, fitness, piscina, deck molhado, sauna com piscina integrada, e beach point, para guardar equipamentos, como guarda-sol, cadeira de praia, pranchas, dentre outros.