Concurso premia professores com ideias inovadoras com R$ 7 mil e viagem a Londres

Uma viagem de imersão cultural de oito dias a Londres deixou claro para a professora de Química Ívina Langsdorff, da Escola Estadual Almirante Barroso, de Vitória, o porquê de a capital inglesa ter o título de cidade mais globalizada do mundo. O passeio foi resultado do primeiro lugar conquistado pela capixaba na edição do ano passado do Prêmio Shell de Educação Cientifica. E você, educador, também pode ser premiado. O concurso está com inscrições abertas e vão até o dia 24 de setembro.

Para participar, é muito fácil. Basta inscrever os projetos educacionais, desempenhados em escolas de ensino médio e fundamental II das redes públicas (federal, estadual e municipal) do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, no concurso, por meio do site www.premioshelldeeducacaocientifica.com , onde está a ficha de inscrição on-line. O foco é valorizar os projetos de educação inovadores nas disciplinas de Matemática, Ciências, Biologia, Química e Física, que, por meio de metodologias diferenciadas, imprimem novas formas de ensinar e de aprender.

Além de R$ 7 mil, em dinheiro, e a viagem educativa para Londres, na Inglaterra, para o primeiro colocado, o segundo e o terceiro lugares recebem R$ 5 mil e R$ 3 mil em dinheiro, respectivamente. As escolas também são premiadas com equipamentos educacionais.

O objetivo da visita a Londres é fornecer uma visão geral de modelo de educação STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) do Reino Unido e criar oportunidade de trocas entre educadores do Brasil e da Inglaterra.

Em 2018, a viagem contemplou visitas aos museus Royal Institution, Observatório Real de Greenwich, Museu da História Natural e o Museu da Ciência. Além disso, os professores premiados visitam a sede da Shell, em Londres, e também as escolas Lampton School e City and Islington College, que estão no topo das avaliações institucionais do Reino Unido.

Apesar das diferenças estruturais que as escolas daqui têm em relação às escolas inglesas, muitas coisas que vimos lá podem ser aplicadas aqui. Em Londres, eles têm uma cultura de fazer muitos projetos práticos, além da sala de aula, e nós brasileiros somos muito criativos para realizar estes tipos de atividades, conta Ívina, premiada no ano passado.

Professora Ívina em Londres, após vencer o Prêmio Shell de Educação Cientifica Crédito: Divulgação

Reconhecimento Coletivo

Larissa Vitorino, contemplada com o terceiro lugar no Prêmio Shell do ano passado, e seus alunos Crédito: Divulgação

O projeto da professora propunha aos alunos de ensino médio a criação de uma composição que utiliza muito menos cascas de árvores do mangue para criar uma pigmentação para colorir as panelas de barro produzidas em Goiabeiras, Vitória. Para Ívina, o sucesso da proposta só ocorreu porque os alunos abraçaram a ideia. Esta conquista é coletiva. Os alunos são os maiores responsáveis pelo sucesso do projeto.

A opinião é compartilhada pela professora de Matemática Larissa Vitorino, contemplada com o terceiro lugar no Espírito Santo no Prêmio Shell do ano passado, com o projeto Cálculo de medidas inacessíveis: as alturas que nos cercam, desempenhado com alunos da escola Conde de Linhares, em Colatina. Ela ganhou uma viagem ao Rio de Janeiro, mas arranjou uma maneira de dividir a honra com seus alunos.

Ganhar o prêmio foi muito bom, mas, melhor do que isso, é saber que meus alunos contribuíram para esta conquista. Como não podia dividir a viagem ao Rio com eles, fiz questão de trazer alguns deles de Colatina para Vitória, para participar da premiação. Foi um grande incentivo para eles, saberem que uma ação que fizeram no interior do Estado ganhou notoriedade internacional, afirma.





5ª edição do Prêmio Shell 2018

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