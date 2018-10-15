Concurso da Polícia Civil: comece a se preparar e garanta vantagem

Há quatro anos sem realizar concursos públicos, a Polícia Civil no Espírito Santo anunciou a previsão de abrir 173 vagas neste ano, já com aprovação do Governo do Estado. Com salários que podem chegar a R$ 4.860, o concurso exige preparação em disciplinas teóricas e teste de aptidão física.

As oportunidades são para vagas em cargos de níveis médio e superior, com remuneração que varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80, respectivamente. A expectativa é de que sejam abertas chances para os cargos de escrivão de polícia (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar deperícia médico legal (20), investigador de polícia (60) e assistente social (4). O cargo de auxiliar de perícia médico legal é destinado a candidatos que tenham o ensino médio. Já as demais oportunidades, possuem a exigência de nível superior.

Para Ivone Goldner, diretora Pedagógica do Centro de Evolução Profissional (CEP), se o concurseiro for concorrer a uma vaga, deve começar com a preparação de disciplinas que normalmente são exigidas em todos os concursos, como Português, Raciocínio Lógico, Informática, Direito Administrativo e Direito Constitucional. Uma dica é observar o conteúdo do último concurso para o cargo escolhido.

Quando o concurseiro já se encontrar seguro quanto às matérias básicas, deverá começar a investir em Direito Penal, Direito Processual Penal e em Legislação Penal Especial. Também é comum a exigência de conhecimentos de Direitos Humanos. Para alguns cargos, como o de perito, possivelmente também serão exigidos conhecimentos específicos. A dedicação deve ser intensa, afirma Ivone Goldner.

Saúde em dia

A diretora pedagógica lembra ainda que a carreira policial possui exigências peculiares e o candidato deve se preocupar não apenas com o conteúdo programático para a prova escrita, mas também com a saúde.

O concurso é composto por inúmeras etapas. Deve ser feita leitura atenta do edital anterior para ter segurança de que o candidato reúne condições de atender às exigências. A saúde deve estar totalmente em dia, pois serão exigidos muitos exames para a comprovação da regularidade física e psicológica, extrapolando o que normalmente é exigido nos cargos das demais carreiras. É pedido, por exemplo, exame toxicológico, conta.

Exigência absoluta para o cargo de policial, Ivone Goldner afirma que o teste de aptidão física é a etapa mais temida e também a que mais reprova. Uma dica para se dar bem nessa fase é fazer um treinamento antecipado, que deve iniciar junto com o estudo do conteúdo programático para a prova escrita.

É aconselhável a contratação de um profissional, com a finalidade de preparar um treino específico, de acordo com as exigências do edital. O candidato deverá estar ciente de que estará à prova de muitas situações extremas, que vão exigir uma performance física diferenciada, o que justifica esta etapa do concurso, disse.

Bons antecedentes