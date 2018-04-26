Como ser o próprio patrão

Abrir mão do mercado de trabalho e iniciar o próprio negócio parece um sonho para muita gente. Mas, se por um lado empreender tem vantagens; por outro, esbarra em desafios.

Para muitos, ficar doente é sinônimo de perder a renda; tomar empréstimos para tocar o negócio é burocrático e, quando possível, exige o pagamento de taxas de juros altas; contratar funcionário é visto como luxo. O que muita gente não sabe, é que não precisa ser dessa forma. Os obstáculos podem ser menores se o empreendedor estiver regularizado.

Microempreendedor Individual, o empresário tem CNPJ, pode competir com empresas maiores na busca pelo consumidor, emitir nota fiscal e até participar de processos licitatórios. Com uma taxa que gira em torno de R$ 50 por mês, ele tem, inclusive, direitos previdenciários assegurados como auxílio doença, licença-maternidade e aposentadoria. Ao se cadastrar como, o empresário tem CNPJ, pode competir com empresas maiores na busca pelo consumidor, emitir nota fiscal e até participar de processos licitatórios. Com uma taxa que gira em torno de R$ 50 por mês, ele tem, inclusive, direitos previdenciários assegurados como auxílio doença, licença-maternidade e aposentadoria.

Luciana Ambrosini é um exemplo de empresária que atua de forma regular. Formada em enfermagem, ela chegou a trabalhar no serviço público, mas deu uma guinada e, hoje, é dona de uma clínica de estética e terapia integrativa. Gosto de tudo certo, por isso não imagino de outra forma. Não tenho problema para declarar imposto de renda, e o Sebrae me ajudou em diversos momentos. Quando quis patentear a marca, tive subsidio; fiz a logo da empresa com a ajuda da instituição por um valor ótimo; participo de cursos gratuitos e tenho toda atenção que preciso. Honestamente, não penso em voltar a ter carteira assinada. Sou dona do meu tempo não troco isso por nada, diz.

Luciana Ambrosini Crédito: Divulgação

Sou dona do meu tempo não troco isso por nada Luciana Ambrosini - Empresária

De acordo com Renata Braga, analista de atendimento do Sebrae-ES, a partir deste ano pode se enquadrar como Microempreendedor Individual (MEI) todo empresário com faturamento bruto de até R$ 81 mil por ano, ou seja, com uma média mensal de R$ 6.750,00. Até pessoas que vêm de outros países podem se regularizar como MEI, ressalta.

Declaração Anual do Simples Nacional para o MEI (DASN), lembra. Ela destaca que é importante estar atento às responsabilidades legais. Tem facilidades, mas também obrigações. É preciso fazer o pagamento mensal das guias do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e a, lembra.

site do Sebrae ou buscar uma agência para receber orientações e também acessar o Portal do Empreendedor: www.portaldoempreendedor.gov.br Quem tiver interesse em se formalizar como MEI pode acessar oou buscar uma agência para receber orientações e também acessar o Portal do Empreendedor:

Crédito: Freepik

 Pouca tributação: o gasto mensal varia entre R$ 49,00 e R$ 53,00 dependendo da natureza da atividade

 Tem CNPJ: assim, tem acesso a crédito com condições diferenciadas, emite nota fiscal e pode participar de licitações, por exemplo

 Benefícios previdenciários: o MEI tem direito a aposentadoria por idade (mulher aos 60 anos e homem aos 65, com tempo mínimo de contribuição de 180 meses), aposentadoria por invalidez (após 12 meses de contribuição), auxílio doença (12 meses de contribuição), salário-maternidade (após 10 meses de contribuição). Os familiares do MEI também têm direito a benefícios como pensão por morte (quando o empreendedor tem 24 meses de contribuição) e auxílio reclusão (24 meses de contribuição)

Semana de palestras, capacitação e cursos gratuitos

Em maio, o Sebrae promove uma semana voltada para a capacitação e melhoria da gestão de negócios. A expectativa é atender cerca de 3 mil pessoas no Estado.

Para abrir a Semana do Microempreendedor Individual (MEI) será realizada uma palestra com David Camelô, no dia 10 de maio, no Centro de Convenções de Vitória.

De 14 a 18 de maio, o Sebrae vai levar informação a 56 municípios capixabas. Serão mais de 220 eventos, como palestras e oficinas e webinars. Haverá oferta de cursos, em parceria com o Senac; além de informações previdenciárias, com representantes do INSS; e orientações do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária.