Como ser o próprio patrão

Abrir mão do mercado de trabalho e iniciar o próprio negócio parece um sonho para muita gente. Mas, se por um lado empreender tem vantagens; por outro, esbarra em desafios.
Para muitos, ficar doente é sinônimo de perder a renda; tomar empréstimos para tocar o negócio é burocrático e, quando possível, exige o pagamento de taxas de juros altas; contratar funcionário é visto como luxo. O que muita gente não sabe, é que não precisa ser dessa forma. Os obstáculos podem ser menores se o empreendedor estiver regularizado.
Ao se cadastrar como Microempreendedor Individual, o empresário tem CNPJ, pode competir com empresas maiores na busca pelo consumidor, emitir nota fiscal e até participar de processos licitatórios. Com uma taxa que gira em torno de R$ 50 por mês, ele tem, inclusive, direitos previdenciários assegurados como auxílio doença, licença-maternidade e aposentadoria.
Luciana Ambrosini é um exemplo de empresária que atua de forma regular. Formada em enfermagem, ela chegou a trabalhar no serviço público, mas deu uma guinada e, hoje, é dona de uma clínica de estética e terapia integrativa. Gosto de tudo certo, por isso não imagino de outra forma. Não tenho problema para declarar imposto de renda, e o Sebrae me ajudou em diversos momentos. Quando quis patentear a marca, tive subsidio; fiz a logo da empresa com a ajuda da instituição por um valor ótimo; participo de cursos gratuitos e tenho toda atenção que preciso. Honestamente, não penso em voltar a ter carteira assinada. Sou dona do meu tempo não troco isso por nada, diz.
Sou dona do meu tempo não troco isso por nada
De acordo com Renata Braga, analista de atendimento do Sebrae-ES, a partir deste ano pode se enquadrar como Microempreendedor Individual (MEI) todo empresário com faturamento bruto de até R$ 81 mil por ano, ou seja, com uma média mensal de R$ 6.750,00. Até pessoas que vêm de outros países podem se regularizar como MEI, ressalta.
Ela destaca que é importante estar atento às responsabilidades legais. Tem facilidades, mas também obrigações. É preciso fazer o pagamento mensal das guias do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e a Declaração Anual do Simples Nacional para o MEI (DASN), lembra.
Quem tiver interesse em se formalizar como MEI pode acessar o site do Sebrae ou buscar uma agência para receber orientações e também acessar o Portal do Empreendedor: www.portaldoempreendedor.gov.br
Pouca tributação: o gasto mensal varia entre R$ 49,00 e R$ 53,00 dependendo da natureza da atividade
Tem CNPJ: assim, tem acesso a crédito com condições diferenciadas, emite nota fiscal e pode participar de licitações, por exemplo
Contratação de mão de obra: tem direito a contratar um funcionário
Benefícios previdenciários: o MEI tem direito a aposentadoria por idade (mulher aos 60 anos e homem aos 65, com tempo mínimo de contribuição de 180 meses), aposentadoria por invalidez (após 12 meses de contribuição), auxílio doença (12 meses de contribuição), salário-maternidade (após 10 meses de contribuição). Os familiares do MEI também têm direito a benefícios como pensão por morte (quando o empreendedor tem 24 meses de contribuição) e auxílio reclusão (24 meses de contribuição)
Semana de palestras, capacitação e cursos gratuitos
Em maio, o Sebrae promove uma semana voltada para a capacitação e melhoria da gestão de negócios. A expectativa é atender cerca de 3 mil pessoas no Estado.
Para abrir a Semana do Microempreendedor Individual (MEI) será realizada uma palestra com David Camelô, no dia 10 de maio, no Centro de Convenções de Vitória.
De 14 a 18 de maio, o Sebrae vai levar informação a 56 municípios capixabas. Serão mais de 220 eventos, como palestras e oficinas e webinars. Haverá oferta de cursos, em parceria com o Senac; além de informações previdenciárias, com representantes do INSS; e orientações do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária.
O Sebrae oferece também diversas soluções a distância - www.ead.sebre.com.br - todas gratuitas e com flexibilidade de horário, além de atendimento online via chat ou email, pelo Fale com o Especialista acesse www.es.sebrae.com.br.