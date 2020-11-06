Como escolher a armação de óculos ideal com lentes de qualidade

Uso constante de aparelhos eletrônicos gera desconforto visual Crédito: Freepik

Na hora de escolher uma nova armação de óculos geralmente bate aquela dúvida de qual modelo combina melhor com cada pessoa. Entre tantas opções no mercado, é preciso ter cuidado e certeza na compra para adquirir o acessório que dá destaque às características físicas do formato do rosto, além de lentes que garantem segurança aos seus olhos.

Uma preocupação importante no momento da escolha dos óculos é a qualidade das lentes, de acordo com Luis Prado, proprietário da ótica E-conoptica. Segundo ele, por conta do estilo de vida atual, em que os olhos ficam expostos à luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos constantemente, seis a cada 10 pessoas sofrem algum tipo de desconforto visual. Os incômodos mais comuns são visão embaçada, olhos irritados, cefaleias, dores no pescoço, fadiga, secura nos olhos, degeneração macular, entre outros, explica.

Ainda de acordo com ele, há marcas no mercado que protegem os olhos de maneira eficaz. A marca SmartZen, que são óculos com armações de alta qualidade e da moda, possuem lentes com filtro azul com ou sem grau que repelem os raios azuis emitidos pelos aparelhos eletrônicos. É por isso que os Óculos SmartZen possuem tecnologia No Blue que protegem seus olhos dos raios nocivos emitidos pelos aparelhos eletrônicos.

Para ajudar a identificar o acessório ideal, o webstory abaixo destaca o que é recomendado por especialistas.

Dessa forma, segundo Luis Prado, é possível se proteger com elegância. Os SmartZen protegem seus olhos, filtrando essa luz nociva, podendo diminuir as prejuízos visuais. Esses modelos podem ser adquiridos na E-conoptica que oferecem armações estilosas com lentes certificadas que filtram a luz azul. Essas lentes são de venda exclusiva da E-conoptica, observa.

Agora, além do e-commerce, para dar um suporte aos clientes que gostam de testar os óculos antes da compra, a ótica inaugurou no último mês de setembro uma unidade física em Laranjeiras, na Serra. Nosso objetivo é oferecer ao público óculos de qualidade ao menor preço. Para lograr isso possuímos um laboratório próprio e trabalhamos com marcas próprias para transferir os menores custos ao consumidor final, destaca Luis Prado.

Conscientização

Preocupada em promover a saúde dos olhos, a E-conoptica promove uma campanha de conscientização focada em crianças e jovens. Segundo pesquisas, são os públicos que mais utilizam aparelhos eletrônicos. De acordo com o último informe da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 8 de outubro de 2020, as doenças oculares estão se incrementando de forma muito rápida nunca antes vista em pessoas a partir dos 28 anos, finaliza.

Serviço