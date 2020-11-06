Como escolher a armação de óculos ideal com lentes de qualidade

Na hora de escolher uma nova armação de óculos geralmente bate aquela dúvida de qual modelo combina melhor com cada pessoa. Entre tantas opções no mercado, é preciso ter cuidado e certeza na compra para adquirir o acessório que dá destaque às características físicas do formato do rosto, além de lentes que garantem segurança aos seus olhos.
Uma preocupação importante no momento da escolha dos óculos é a qualidade das lentes, de acordo com Luis Prado, proprietário da ótica E-conoptica. Segundo ele, por conta do estilo de vida atual, em que os olhos ficam expostos à luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos constantemente, seis a cada 10 pessoas sofrem algum tipo de desconforto visual. Os incômodos mais comuns são visão embaçada, olhos irritados, cefaleias, dores no pescoço, fadiga, secura nos olhos, degeneração macular, entre outros, explica.
Ainda de acordo com ele, há marcas no mercado que protegem os olhos de maneira eficaz. A marca SmartZen, que são óculos com armações de alta qualidade e da moda, possuem lentes com filtro azul com ou sem grau que repelem os raios azuis emitidos pelos aparelhos eletrônicos. É por isso que os Óculos SmartZen possuem tecnologia No Blue que protegem seus olhos dos raios nocivos emitidos pelos aparelhos eletrônicos.
Para ajudar a identificar o acessório ideal, o webstory abaixo destaca o que é recomendado por especialistas.
Dessa forma, segundo Luis Prado, é possível se proteger com elegância. Os SmartZen protegem seus olhos, filtrando essa luz nociva, podendo diminuir as prejuízos visuais. Esses modelos podem ser adquiridos na E-conoptica que oferecem armações estilosas com lentes certificadas que filtram a luz azul. Essas lentes são de venda exclusiva da E-conoptica, observa.
Agora, além do e-commerce, para dar um suporte aos clientes que gostam de testar os óculos antes da compra, a ótica inaugurou no último mês de setembro uma unidade física em Laranjeiras, na Serra. Nosso objetivo é oferecer ao público óculos de qualidade ao menor preço. Para lograr isso possuímos um laboratório próprio e trabalhamos com marcas próprias para transferir os menores custos ao consumidor final, destaca Luis Prado.
Conscientização
Preocupada em promover a saúde dos olhos, a E-conoptica promove uma campanha de conscientização focada em crianças e jovens. Segundo pesquisas, são os públicos que mais utilizam aparelhos eletrônicos. De acordo com o último informe da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 8 de outubro de 2020, as doenças oculares estão se incrementando de forma muito rápida nunca antes vista em pessoas a partir dos 28 anos, finaliza.
Serviço
Site: https://e-conoptica.com/
Instagram: https://instagram.com/econopticabr
Loja física: Rua Castro Alves com Rua Olegário Mariano, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Em frente ao Ginásio Poliesportivo.