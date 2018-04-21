Clube A Gazeta publica guia de benefícios para assinantes

Todos os benefícios na palma da mão. Para nossos leitores não ficarem por fora das vantagens, o Clube A Gazeta do Assinante publica, neste domingo (22), a nova versão da Revista do Clube. O material impresso vem encartado no jornal em formato que facilita o acesso e a consulta onde quiser e também ficará disponível na versão digital. A revista é mais um meio de o assinante se manter atualizado dos benefícios que tem ao assinar A Gazeta, além do site do Clube.

A revista apresenta todos os privilégios e os descontos exclusivos que os assinantes têm em estabelecimentos e eventos parceiros do Clube, em áreas como gastronomia, beleza, educação, bem-estar, entretenimento e outros serviços. Para aproveitar é só emitir o cartão do Clube disponível no site clubedoassinante.agazeta.com.br

A nossa proposta é atualizar a cada três meses para falar dos novos benefícios. Além disso, fica mais fácil para o assinante ter o material sempre em mãos. Os assinantes pediram um material com esse objetivo e vamos atender, explicou a gerente do Mercador Leitor, Camila de Andrade Rocha.

Ganho sorteios, vivo participando de concursos e fico de olho nos descontos nos estabelecimentos comerciais. As cafeterias são as minhas prediletas. Além do site, o guia impresso também vai ajudar no dia a dia em alguma consulta rápida, comemorou a assistente social e doula, Karine Boldrini Helmer, assinante de A Gazeta.

Confira a Revista do Clube:





Como aproveitar

É muito fácil desfrutar dos benefícios do Clube. Basta baixar o cartão no site do Clube, apresentar nos parceiros, junto com um documento oficial com foto, e economizar. As vantagens são válidas para o próprio assinante, o cônjuge e filhos. Em nosso você confere o regulamento completo de cada parceiro.

Ainda não é assinante? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e faça parte do Clube.



