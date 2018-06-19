Clube A Gazeta proporciona diferentes experiências para os assinantes

Em homenagem às mães, o Clube A Gazeta e a Santé Vitória realizaram uma promoção mais que especial para mulheres. As assinantes participaram do concurso cultural pelo site do Clube e dez foram contempladas.

Além de receberem um convite individual, elas ainda puderam escolher uma acompanhante para desfrutar dessa noite relaxante na estética. Recepcionadas com saladas no pote da La Vitta - também parceiro do Clube que oferece 15% de desconto -, as assinantes tiveram atenção exclusiva da equipe da Santé, que reservou a agenda especialmente para atendê-las.

Cada convidada teve a oportunidade de conhecer a clínica, seus serviços e profissionais. Em seguida, individualmente, receberam consultoria nutricional e dermatológica, além de massagens e tratamentos de beleza a sua escolha.

Enquanto aguardavam sua vez, as homenageadas puderam registrar esse momento em suas redes sociais e tiravam suas fotos impressas na hora, ao utilizar #clubeagazeta em publicações no Instagram. A Sharespot marcou presença com a ação de fotos ao vivo e também é parceiro do Clube, concedendo até 25% de desconto em ações interativas de eventos corporativos, casamentos e festas em geral.

Ao final, a Santé Vitória ofereceu pacotes promocionais exclusivos para as convidadas, além dos descontos que já possuem pelo Clube A Gazeta, para diversos tratamentos da clínica.

Confira um pouco de como foi o evento.

Serviço:

Santé Vitória - até 50% de desconto para assinantes Clube A Gazeta

Rua José Teixeira, 771, Santa Lúcia, Vitória/ES.

27 3026.7282 | 98127.0792

La Vitta - 15% de desconto para assinantes Clube A Gazeta

Avenida Hugo Viola, 402 - Jardim da Penha, Vitória/ES.

27 99234.9147

Sharespot - até 25% de desconto para assinantes Clube A Gazeta

Av. Pedro Alvares Cabral, 52, Lj 10, Bairro de Fátima, Serra/ES

27 99922.1542

Confira no site do Clube as condições de utilização dos benefícios: clubedoassinante.agazeta.com.br.

Dia de spa para aproveitar o feriado

Outra ação com a Santé Vitória aconteceu no feriado de 31 de maio, para cinco assinantes que participaram do Beauty Face Day. A clínica reservou agenda para A Gazeta e ofereceu tratamentos faciais que são novidade nos cuidados com o rosto, como a radiofrequência. As assinantes ganhadoras foram recepcionadas neste dia especial com comidinhas e todo o carinho que merecem.

A assinante Natasha Telles nos contou um pouco de como foi a experiência: Nunca tinha ido lá, mas achei uma ótima clínica, moderna, limpa e com funcionárias atenciosas.





Noite romântica para casal de assinantes

Para os apaixonados, esse Dia dos Namorados foi mais especial. Um casal de assinantes ganhou convite para participar de jantar na Cantina do Bacco, no último dia 06, com outros trinta e quatro casais de amigos e parceiros da coluna de Renata Rasseli, Zig Zag.

A festa foi um sucesso, com cardápio e bebida de qualidade, música elogiada da cantora Mariana Coelho, nossa revelação no The Voice Brasil, decoração maravilhosa by Rebeca Duarte e muito romantismo.

A promoção foi realizada pelo site do Clube, por meio de concurso cultural. O assinante vencedor, Marcio Gobbo Figueiredo, foi escolhido por ter enviado a declaração de amor mais criativa.

Noite com pizzas e vinhos

A Delli Food Hall vem oferecendo uma série de eventos de harmonização de pizzas e vinhos, com exclusividade para o Clube A Gazeta. A cada evento há uma temática de sabores e são premiados 10 assinantes com acompanhante, em promoção que acontece no site do Clube.

No espaço, os convidados aprendem um pouco mais sobre como fazer a melhor combinação de vinhos, conforme os ingredientes que compõem as pizzas. Já foram realizados encontros com pizzas tradicionais de queijo, light e carnes.

A última harmonização será no dia 10 de julho, data em que se comemora o Dia da Pizza. E o tema será pizzas especiais: Tartufada (ovo e búfala), Papa Ciccia, Verona (alcachofra, azeitona preta e funghi) e Fiorentina (mussarela, cogumelo, rúcula e grana padano).

Além dos eventos exclusivos, assinantes também têm 15% de desconto para se inscrever nas edições abertas ao público.

Acesse o site do Clube e acompanhe também nas mídias que saem no jornal e nas redes sociais para ficar por dentro das promoções e vantagens de ser assinante.

Ficou interessado pelos descontos e promoções, mas ainda não é assinante? Faça já seu plano em assine.agazeta.com.br ou ligue 27 3321.8699.