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CLUBE A GAZETA

Clube A Gazeta dá descontos em show e teatro para final de semana

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 13:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 13:21
Jonathan Nemer Crédito: Divulgação
Está pensando no que fazer no final de semana? Na agenda cultural do Clube, tem opções para quem gosta de teatro e de show. No sábado (28), Jonathan Nemer se apresenta no Teatro da UFES. O ator traz um stand up diferenciado: com censura livre. Em seus shows e vídeos do YouTube são abordadas situações do cotidiano de forma humorada, sem uso de palavrões. Para assistir ao espetáculo, assinantes de A Gazeta têm 50% de desconto sobre o valor da inteira.
 
 Já para quem gosta de agitação para uma noite de sábado, Bell Marques canta seus maiores sucessos de 40 anos de carreira. O show "Só as antigas" será na Área de Eventos do Shopping Vila Velha e assinantes de A Gazeta têm o benefício do Clube que garante 50% de desconto no ingresso, sobre o valor da inteira para Pista e Área Vip.
Gostou das vantagens, mas ainda não faz parte do Clube? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e assine.
AGENDA:
Jonathan Nemer
Dia: 28/04  21h
Local: Teatro Universitário UFES
Confira aqui o desconto
Bell Marques  Só as Antigas
Dia: 28/04  22h40
Local: Área de Eventos do Shopping Vila Velha
Confira aqui o desconto
 
Veja aqui todos os benefícios exclusivos do Clube A Gazeta.
 
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.
 

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