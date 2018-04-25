Clube A Gazeta dá descontos em show e teatro para final de semana

Está pensando no que fazer no final de semana? Na agenda cultural do Clube, tem opções para quem gosta de teatro e de show. No sábado (28), Jonathan Nemer se apresenta no Teatro da UFES. O ator traz um stand up diferenciado: com censura livre. Em seus shows e vídeos do YouTube são abordadas situações do cotidiano de forma humorada, sem uso de palavrões. Para assistir ao espetáculo, assinantes de A Gazeta têm 50% de desconto sobre o valor da inteira.

Já para quem gosta de agitação para uma noite de sábado, Bell Marques canta seus maiores sucessos de 40 anos de carreira. O show "Só as antigas" será na Área de Eventos do Shopping Vila Velha e assinantes de A Gazeta têm o benefício do Clube que garante 50% de desconto no ingresso, sobre o valor da inteira para Pista e Área Vip.