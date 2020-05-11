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Shopping Vila Velha lança campanha para presentear as mães no mês de maio

Ao adquirir um vale-compra de R$ 100, o cliente ganha mais 20% do valor em bônus e um brinde com quatro produtos da Maybelline NY
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 13:21

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 13:21

A partir desta semana, as lojas do Shopping Vila Velha poderão funcionar com sistema de vendas pelo drive thru.
A partir desta semana, as lojas do Shopping Vila Velha poderão funcionar com sistema de vendas pelo drive thru. Crédito: Divulgação/Shopping Vila Velha
Ajudar o pequeno e médio empreendedor e, ao mesmo tempo, oferecer vantagens e benefícios exclusivos aos consumidores no Dia das Mães. Este é o objetivo da campanha "Ciclo do Bem" que o Shopping Vila Velha está lançando para celebrar a data. A iniciativa envolve, ao todo, 65 lojistas, e as pessoas vão poder fazer suas compras de forma online.
As compras poderão ser realizadas durante todo o mês de maio no site www.ciclodobemshopping.com.br, onde são encontradas as opções de vale-presente das lojas que participam da ação. Ao adquirir um vale de R$ 100, o cliente ganha um acréscimo de 20%, oferecido pela Ame, aplicativo de pagamentos digitais.
A compra do voucher também dá direito a um kit com quatro produtos da Maybelline NY, marca líder de maquiagem mundial. Ou seja, o cliente que participar da campanha e adquirir os vouchers receberá um kit com: sombra duo, lápis de olho, batom líquido e pincel ou apontador de lápis, cujo valor equivale a R$100.
Os vale-compras podem ser utilizados nas lojas até o dia 31 de agosto de 2020, permitindo que o consumidor decida a melhor data para visitar o shopping e retirar o presente escolhido com toda a comodidade e segurança.
Para o cliente que preferir realizar suas compras via delivery, o Shopping Vila Velha também oferece um kit da Maybelline NY. A promoção é válida para compras de R$100 realizadas entre os dias 1º e 31 de maio nas lojas participantes.
"Nossa ação promove o que consideramos um ciclo do bem, com o consumidor sendo o protagonista em prol do ecossistema de milhares de mães que dependem das vendas geradas pelo varejo. Ao participar da ação, o cliente apoia essa rede e ainda ganha benefícios financeiros e brindes. Para quem preferir a entrega do produto via delivery também criamos uma promoção para que ela possa garantir o seu brinde."
Bruno Ferrador - Superintendente do Shopping Vila Velha
Confira as lojas participantes no site: www.ciclodobemshopping.com.br

Vendas pelo drive thru

A partir desta semana, as lojas do Shopping Vila Velha poderão funcionar com sistema de vendas pelo drive thru. A mecânica funciona da seguinte forma: o cliente entra em contato com a loja desejada, faz o pedido e combina a forma de pagamento, a data e o horário de retirada do produto. Com a compra efetuada, o cliente vai até o ponto marcado, no estacionamento G+, para retirar a compra devidamente higienizada, sem sair do carro, com segurança.
Mais de 60 lojas do Shopping Vila Velha já aderiram esse sistema de vendas. Entre elas, a Mr Cat, a Ana Capri, a Dudalina, a John John, a Metal Nobre, a Pandora e muitas outras. O horário de funcionamento para entrega de mercadorias será de 10 as 20 horas, de segunda a domingo, exclusivamente no estacionamento G+.
Confira a lista completa de lojas com drive thru no site: https://www.shoppingvilavelha.com.br/

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