Casacred: antecipação de recebíveis para seu negócio  crescer e enfrentar a crise

Henrique Marangonha - Diretor Administrativo Crédito: FOTO DIVULGAÇÃO

Luiz Zardini

Muitas não resistiram e tiveram que fechar as portas. Assim que 2020 começou, havia a expectativa de crescimento e os números indicavam a possibilidade de estabilização da economia, mas não foi bem assim que as coisas caminharam.

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas revelou um retrato preocupante registrado durante a pandemia. Segundo o levantamento, 86% dos pedidos de empréstimos realizados entre os meses de abril e maio em todo o país, foram negados ou ainda estão sendo analisados.

A Casacred tem a solução ideal

Diante deste cenário, a Casacred, que atua há seis anos no mercado, oferecendo soluções financeiras práticas e eficientes, que vão desde a antecipação de recebíveis, o gerenciamento de fluxo de caixa de empresas e até mesmo proporcionando opção para quem deseja investir, está atenta às principais necessidades dos empresários.

Estamos atuando no enfrentamento dessa crise ao lado dos nossos parceiros. Acreditamos que tão importante quanto os serviços de necessidades básicas, disponibilizar recursos para que as empresas continuem cumprindo seu papel na sociedade é fundamental para amortecermos os graves impactos gerados pela pandemia, afirmou o co-fundador e diretor administrativo da Casacred, Henrique Marangonha.

A empresa surgiu em 2014, diante de uma das mais graves crises econômicas que o Brasil já enfrentou e isso foi fundamental para a consolidação do negócio. Nós estamos acostumados a agir em situações de crise. A empresa nasceu diante de um cenário difícil, mas isso nos motivou ainda mais. Este ano, estamos enfrentando outra: a recessão provocada pela pandemia do Coronavírus. É mais uma situação que nos desafia a continuar oferecendo alternativas seguras e confiáveis, disse Marangonha.

A Casacred oferece a possibilidade de antecipar tudo aquilo que uma empresa tem para receber. Nesta modalidade, o empresário conta com o dinheiro em caixa, pois recebe à vista os valores das vendas feitas a prazo. O seu negócio não entra em mais uma dívida, porque o empreendedor pode antecipar o recebimento de um recurso que já é garantido, explicou.

As soluções não param por aí. Quem precisa daquela ajudinha com as contas também pode utilizar outro serviço da Casacred: a gestão da carteira de crédito e cobranças do seu negócio. Enquanto o empresário está focado no crescimento do seu empreendimento, nós administramos a tesouraria, que é considerada por muitos empreendedores um dos pontos mais delicados da gestão empresarial.

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