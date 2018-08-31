Cariacica recebe R$100 milhões de investimentos

O aposentado José Carlos Barbosa, carinhosamente conhecido como Caio, 75 anos, é nascido e criado em Cariacica. Há quatro anos, ele mora no bairro Alto Lage e fala com orgulho da cidade. Amo morar aqui e acompanhei o desenvolvimento do município. As ruas receberam asfalto, iluminação, quadras esportivas e novas praças. Hoje posso passear e brincar com os netos nestes espaços, e encontrar os amigos para bater papo. E sei que a cidade vai melhorar ainda mais.

Alguns avanços já podem ser vistos e outros estão programados. Mesmo diante da crise, a Prefeitura de Cariacica entende a necessidade de investir em áreas importantes, como educação, infraestrutura e saúde. E anuncia à população um pacote de investimento em obras e serviços.

Recapeamento da Rua dos Padres, em Vera Cruz, está entre os serviços realizados pela Prefeitura Crédito: PMC

Ao todo, serão mais de R$ 100 milhões, provenientes de recursos próprios e captados pelo município. A maior parte deles é fruto de financiamento junto à Caixa, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), no valor de R$ 70 milhões. Isso permitiu planejar investimentos que trarão qualidade de vida para muitas comunidades.

Entre as ações importantes, está a reforma da ponte sobre o Rio Bubu, que estava com risco de queda, e uma das faixas foi interrompida. Hoje, após o investimento de R$ 374.523,25, a estrutura é composta por duas vias paralelas de rolagem com 11 metros de comprimento por 4,80 m de largura, cada uma.

Outra ação essencial é o recapeamento da Avenida América, em Jardim América, importante ligação da cidade com Vila Velha. Esta, como outras, apresentava asfalto com até 30 anos de aplicação, o que inviabilizava a revitalização apenas com tapa-buracos.

Já as obras de drenagem e pavimentação, em comunidades que ainda possuem ruas sem infraestrutura básica, estão na fase de licitação. Nos últimos 15 dias, quatro pacotes passaram pela fase de abertura de propostas e classificação das empresas candidatas. Todas as concorrências públicas deste processo são transmitidas ao vivo pela prefeitura, por meio de rede social, além do certame ser aberto à participação da comunidade.

Além disso, os serviços escolhidos pelos moradores no Orçamento Participativo de 2006 a 2012 - e que em 2013 não havia recursos para executá-los - serão concluídos nos próximos anos comrecurso do Finisa.

Educação para mudar perspectiva de futuro da cidade

Vale dos reis é um dos seis Centros Municipais de Ensino Infantil em construção Crédito: PMC

A educação é uma das prioridades de investimentos em Cariacica. Dentro do orçamento de 2018, a maior fatia (29%) é dedicada exclusivamente à área. Além dos investimentos, a administração municipal está ampliando a rede de ensino infantil. São seis novas creches para atender a 1.600 crianças.

Atualmente, Cariacica tem mais de 97% das crianças, de 4 e 5 anos, matriculadas no ensino infantil. Com a ampliação da rede, a proposta é incluir os pequenos de 0 a 3 anos neste cenário.

Segundoo secretário da pasta, José Roberto Martins Aguiar, oplanejamento da educação da cidade tem o olhar sobre todas as séries escolares e investir na base promoverá reflexos positivos no futuro. A ampliação e a melhoria dos primeiros anos escolares buscam diminuir as distorções de fluxo no aprendizado das séries avançadas. Nossa visão é a creche como espaço para brincar, e também de ensinar e aprender. Como mostram estudos da neurociência, o ensino nas idades certas aumenta a permanência nas escolas e desenvolve melhor o poder de aprendizado.Estamos promovendo uma nova perspectiva para muitas famílias da cidade.

Nos últimos anos, Cariacica tem vivido um avanço nas políticas de educação. Há valorização direta de quem trabalha à frente desta área, mas os investimentos sempre priorizam a qualidade do ensino. O município destina recursos acima do exigido por lei para a educação. Em 2018, a projeção orçamentária é de 29% que, somada a convênios e repasses de fundos estaduais e federais, alcançará o total de R$ 235.197.000. É possível enxergar melhorias, como a abertura de vagas para alunos do ensino fundamental, mas, principalmente, do ensino infantil.

A Prefeitura de Cariacica também se preocupa com a qualificação do corpo docente e investe em capacitação e formação dos professores para elevar a qualidade do ensino. Desenvolve, ainda, projetos que compõem a gestão da educação pública, como o convênio recém-assinado com o sistema judiciário, que permitirá a apenados executarem serviços de pequenas manutenções nas escolas. Ao mesmo tempo que a cidade ganha com a requalificação do mobiliário escolar, ajuda na recuperação de cidadãos que cometeram pequenos delitos sem que eles precisem entrar no sistema penitenciário, destaca o secretário.