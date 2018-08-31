Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desenvolvimento

Cariacica recebe R$100 milhões de investimentos

Os recursos são destinados a infraestrutura, educação e saúde, visando a melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população cariaciquense

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 13:24
O aposentado José Carlos Barbosa, carinhosamente conhecido como Caio, 75 anos, é nascido e criado em Cariacica. Há quatro anos, ele mora no bairro Alto Lage e fala com orgulho da cidade. Amo morar aqui e acompanhei o desenvolvimento do município. As ruas receberam asfalto, iluminação, quadras esportivas e novas praças. Hoje posso passear e brincar com os netos nestes espaços, e encontrar os amigos para bater papo. E sei que a cidade vai melhorar ainda mais.
Alguns avanços já podem ser vistos e outros estão programados. Mesmo diante da crise, a Prefeitura de Cariacica entende a necessidade de investir em áreas importantes, como educação, infraestrutura e saúde. E anuncia à população um pacote de investimento em obras e serviços.
Recapeamento da Rua dos Padres, em Vera Cruz, está entre os serviços realizados pela Prefeitura Crédito: PMC
Ao todo, serão mais de R$ 100 milhões, provenientes de recursos próprios e captados pelo município. A maior parte deles é fruto de financiamento junto à Caixa, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), no valor de R$ 70 milhões. Isso permitiu planejar investimentos que trarão qualidade de vida para muitas comunidades.
Entre as ações importantes, está a reforma da ponte sobre o Rio Bubu, que estava com risco de queda, e uma das faixas foi interrompida. Hoje, após o investimento de R$ 374.523,25, a estrutura é composta por duas vias paralelas de rolagem com 11 metros de comprimento por 4,80 m de largura, cada uma.
Outra ação essencial é o recapeamento da Avenida América, em Jardim América, importante ligação da cidade com Vila Velha. Esta, como outras, apresentava asfalto com até 30 anos de aplicação, o que inviabilizava a revitalização apenas com tapa-buracos.
Já as obras de drenagem e pavimentação, em comunidades que ainda possuem ruas sem infraestrutura básica, estão na fase de licitação. Nos últimos 15 dias, quatro pacotes passaram pela fase de abertura de propostas e classificação das empresas candidatas. Todas as concorrências públicas deste processo são transmitidas ao vivo pela prefeitura, por meio de rede social, além do certame ser aberto à participação da comunidade.
Além disso, os serviços escolhidos pelos moradores no Orçamento Participativo de 2006 a 2012 - e que em 2013 não havia recursos para executá-los - serão concluídos nos próximos anos comrecurso do Finisa.
Educação para mudar perspectiva de futuro da cidade
Vale dos reis é um dos seis Centros Municipais de Ensino Infantil em construção Crédito: PMC
A educação é uma das prioridades de investimentos em Cariacica. Dentro do orçamento de 2018, a maior fatia (29%) é dedicada exclusivamente à área. Além dos investimentos, a administração municipal está ampliando a rede de ensino infantil. São seis novas creches para atender a 1.600 crianças.
Atualmente, Cariacica tem mais de 97% das crianças, de 4 e 5 anos, matriculadas no ensino infantil. Com a ampliação da rede, a proposta é incluir os pequenos de 0 a 3 anos neste cenário.
Segundoo secretário da pasta, José Roberto Martins Aguiar, oplanejamento da educação da cidade tem o olhar sobre todas as séries escolares e investir na base promoverá reflexos positivos no futuro. A ampliação e a melhoria dos primeiros anos escolares buscam diminuir as distorções de fluxo no aprendizado das séries avançadas. Nossa visão é a creche como espaço para brincar, e também de ensinar e aprender. Como mostram estudos da neurociência, o ensino nas idades certas aumenta a permanência nas escolas e desenvolve melhor o poder de aprendizado.Estamos promovendo uma nova perspectiva para muitas famílias da cidade.
Nos últimos anos, Cariacica tem vivido um avanço nas políticas de educação. Há valorização direta de quem trabalha à frente desta área, mas os investimentos sempre priorizam a qualidade do ensino. O município destina recursos acima do exigido por lei para a educação. Em 2018, a projeção orçamentária é de 29% que, somada a convênios e repasses de fundos estaduais e federais, alcançará o total de R$ 235.197.000. É possível enxergar melhorias, como a abertura de vagas para alunos do ensino fundamental, mas, principalmente, do ensino infantil.
A Prefeitura de Cariacica também se preocupa com a qualificação do corpo docente e investe em capacitação e formação dos professores para elevar a qualidade do ensino. Desenvolve, ainda, projetos que compõem a gestão da educação pública, como o convênio recém-assinado com o sistema judiciário, que permitirá a apenados executarem serviços de pequenas manutenções nas escolas. Ao mesmo tempo que a cidade ganha com a requalificação do mobiliário escolar, ajuda na recuperação de cidadãos que cometeram pequenos delitos sem que eles precisem entrar no sistema penitenciário, destaca o secretário.
Outro projeto é a Primeira Mostra de Música das Escolas de Cariacica, que incentiva a produção cultural na rede com um concurso de talentos entre os alunos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados