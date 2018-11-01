Balão Mágico com até 50% de desconto

Eles foram foi o maior fenômeno da música para crianças dos anos 80. Lembrados e amados até os dias atuais, Simony, Tob e Mike, em sua primeira formação (1982/83), e, posteriormente, Jairzinho, o integrante mais novo do Balão (1984/86), gravaram cinco discos que bateram a marca de 12 milhões de cópias vendidas.
O show acontece no dia 10 de novembro, a partir das 21h, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Assinantes do Gazeta Online têm até 50% de desconto no valor inteiro do ingresso. Clique aqui para comprar.
Nas participações especiais, grandes nomes da MPB como Roberto e Erasmo Carlos, Djavan, Baby & Pepeu, Fábio Jr, Moraes Moreira, Jane Duboc, Simone, Léo Jayme, os grupos pop adolescentes, Metrô e Dominó, além dos personagens Fofão e Cascatinha.
E para comemorar seus 35 anos, a famosa Turma se reencontra no palco, para a realização de um grande show, que será apresentado nas maiores capitais do país, durante 01 ano.
Serviço:
Balão Mágico
Data/hora: 10 de novembro, às 21h.
Local: Área de Eventos do Shopping Vila Velha
Ingressos: Assinantes do Gazeta Online têm xx de desconto no valor inteiro do ingresso. Clique aqui para comprar.
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