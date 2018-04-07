Aquele seu cafezinho pode ter um preço especial

O prestigiado cafezinho faz parte do dia a dia dos brasileiros. Uma das bebidas mais consumidas tem atraído amantes de novos sabores e aromas. Mais que uma xícara, a apreciação reflete um estilo peculiar.
Você sabia que existem profissionais dedicados à criação de novas combinações e à degustação de cafés? Barista é esse profissional. Especializado em cafés de alta qualidade (cafés especiais), também trabalha criando novas bebidas baseadas em café, utilizando-se de licores, cremes, bebidas alcoólicas, leite, entre outros.
A iguaria é tão importante em diferentes culturas que existe até o Dia Internacional do Café, em 14 de abril. Para comemorar essa data, o Clube A Gazeta oferece desconto nos melhores parceiros:
Caffè Lorenzon - 20% de desconto
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Delta Q - 20% de desconto
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Delli Food Hall
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