Aquele seu cafezinho pode ter um preço especial

O prestigiado cafezinho faz parte do dia a dia dos brasileiros. Uma das bebidas mais consumidas tem atraído amantes de novos sabores e aromas. Mais que uma xícara, a apreciação reflete um estilo peculiar.

Você sabia que existem profissionais dedicados à criação de novas combinações e à degustação de cafés? Barista é esse profissional. Especializado em cafés de alta qualidade (cafés especiais), também trabalha criando novas bebidas baseadas em café, utilizando-se de licores, cremes, bebidas alcoólicas, leite, entre outros.

A iguaria é tão importante em diferentes culturas que existe até o Dia Internacional do Café, em 14 de abril. Para comemorar essa data, o Clube A Gazeta oferece desconto nos melhores parceiros: