Amunes e Sebrae realizam seminário para prefeitos eleitos

Segundo Gilson Daniel, o Seminário de Novos Gestores será um espaço para apresentar as ferramentas disponíveis para implantação de uma gestão planejada e empreendedora Crédito: Amunes/Divulgação

app.virtualieventos.com.br/novosgestores2021 A pandemia da Covid-19 impactou diversos segmentos da sociedade. Nesta reta final de 2020, é tempo de planejar e organizar o próximo ano que ainda vai enfrentar os desafios causados por essa crise. Para discutir e trocar experiências sobre as futuras gestões que começam a partir do dia 1º janeiro, os prefeitos eleitos e reeleitos têm um encontro marcado para os dias 21 e 22 de dezembro, no Centro de Convenções de Vitória. O evento é aberto e os interessados podem se inscrever a partir desta quarta-feira (16), no link

Realizado pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Seminário de Novos Gestores terá toda a sua programação transmitida pelo link do evento. Com o tema Educação e Gestão Empreendedora, o encontro organizará seus debates em três eixos temáticos: Cidade empreendedora; Educação, desafios e resultados; e Planejamento da gestão.

Segundo o presidente da Amunes, Gilson Daniel, o evento será um espaço para apresentar as ferramentas disponíveis para implantação de uma gestão planejada e empreendedora, além de apresentar o trabalho desenvolvido pela Amunes nos últimos meses, com foco no fortalecimento do municipalismo no Estado.

Pela nossa experiência de gestão, identificamos três pontos que serão estratégicos para o administrador municipal neste tempo de pandemia, que trarão grandes desafios como a queda da arrecadação, o aumento da demanda por saúde e assistência social e educação. Planejamento é a chave para que os municípios capixabas superem este momento e continuem a desenvolver, fazendo o Espírito Santo um Estado forte e que atraia cada vez mais investimentos, explica Gilson Daniel.

Ainda de acordo com Gilson, o objetivo do encontro, portanto, é contribuir para uma gestão municipal de qualidade, capacitando os gestores eleitos por meio de conhecimentos técnicos e troca de experiências.

SERVIÇO

Seminário de Novos Gestores

Quando: 21 e 22 de dezembro

21 e 22 de dezembro Horário: dia 21 a partir de 14h e dia 22, das 9h às 16h30

dia 21 a partir de 14h e dia 22, das 9h às 16h30 Onde: Centro de Convenções de Vitória (R. Constante Sodré, 157 - Santa Lúcia, Vitória) - para convidados

Centro de Convenções de Vitória (R. Constante Sodré, 157 - Santa Lúcia, Vitória) - para convidados Sobre: O seminário é voltado para prefeitos eleitos e reeleitos e vai apresentar as ferramentas disponíveis para implantação de uma gestão planejada e empreendedora, além de apontar o trabalho desenvolvido pela Amunes nos últimos meses, com foco no fortalecimento do municipalismo no Estado.

O seminário é voltado para prefeitos eleitos e reeleitos e vai apresentar as ferramentas disponíveis para implantação de uma gestão planejada e empreendedora, além de apontar o trabalho desenvolvido pela Amunes nos últimos meses, com foco no fortalecimento do municipalismo no Estado. Onde assistir a transmissão on-line: app.virtualieventos.com.br/novosgestores2021

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

21 de dezembro

14h - 15h50 | Palestra Cidade Empreendedor

| Palestra Cidade Empreendedor 16h - 17h | O papel dos novos gestores na pandemia. Palestrante: Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde

| O papel dos novos gestores na pandemia. Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde 17h  17h50 | Novo Marco Legal do Saneamento. Palestrante: Carlos Aurélio Linhalis (Cael), diretor presidente da Cesan

| Novo Marco Legal do Saneamento. Carlos Aurélio Linhalis (Cael), diretor presidente da Cesan 18h | Abertura oficial do Seminário de Novos Gestores

22 de dezembro