Adrenalina e aventura sobre duas rodas

Com pouco mais de 20 mil habitantes e uma frota de 3.422 motos, Venda Nova do Imigrante já está habituada a andar sobre duas rodas e vai ganhar uma pitada a mais de adrenalina nos próximos dias. Cento e cinquenta motociclistas de diversas regiões brasileiras partem da cidade para percorrer trajetos de até 300 km, cortando municípios como Conceição do Castelo, Brejetuba, Afonso Cláudio, Castelo e Domingos Martins.
Os participantes do 30º Enduro Nacional da Polenta encontrarão pelo caminho desafios como plantações de café e mata fechada. A atração é parte do Polenta Off Road, considerado o maior evento de esporte de aventura do Espírito Santo e um dos mais significativos do Brasil, que será realizado entre os dias 25 e 27 de maio. A largada e chegada serão no Centro de Eventos Padre Cleto Calimam Polentão.
Segundo o presidente do Trail Clube Mata Atlântica e um dos organizadores do evento, Carlos Minet, o enduro é um das modalidades mais concorridas. Em especial, a categoria máster, que terá a participação de atletas de elite. Os melhores pilotos participam da disputa, considerada a mais tradicional do circuito nacional. A prova vai exigir uma maior preparação técnica e física dos atletas. E vale pontuação nos rankings capixaba e brasileiro, comenta.
Ao todo, serão 48 categorias divididas em cinco modalidades: Enduro, Bike MTB; UTVs; Trail Run e Quadriciclo. Há opções tanto para quem gosta de competir quanto para quem curte o esporte como lazer. Em algumas modalidades próprias, a ideia é promover a interação entre os participantes e o público. Alguns exemplos são as categorias UTVs e Quadriciclo, que não valem pontuação, mas são atrações à parte. O único pré-requisito é ter acima de 18 anos, observa.
Município
Além de incentivar o esporte de aventura, o Polenta Off Road é uma ferramenta de divulgação da economia local e das belezas naturais da cidade. O município vai receber competidores e jornalistas de várias regiões do Brasil, tais como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. O que é bom para promover o agroturismo e a cultura regional, afirma um dos organizadores do evento, Marco Grillo.
Corrida e Bike
Para os amantes de corrida, o Polenta Off Road tem a categoria Trail Run. Há percursos mais curtos, de 7 km, voltado para os apreciadores do esporte. E provas mais longas, com 15 e 30 km, respectivamente, destinadas aos atletas profissionais. Já no ciclismo existe a categoria Bike MTB, com percursos de 35 km para os competidores amadores e 60 km para os atletas de alto rendimento. As provas de corrida e bike serão realizadas no domingo, dia 27, a partir das 8h30.
Confira a programação do evento
Polenta OFF Road Venda Nova do Imigrante (ES) Brasil
Dia: 25 de maio (sexta-feira)
18h: Entrega de material (moto, UTV e quadriciclo)
19h: Show de Carolina Oliveira
Dia: 26 de maio (sábado)
7h: Abertura Secretaria de Prova
Das 7h às 8h30: vistoria técnica (moto) com parte fechado local onde fica as motos
Das 7h às 9h30: vistoria técnica UTV e quadriciclo
9h: Largada Enduro
10h: Largada UTV e Quadriciclos
12h: Almoço
13h: Show Rato e seus Canalhas
13h30: Chegada dos competidores
15h: Entrega Kits Bike MTB/ Trail Run
19h: Entrega resultados Motos/ UTVs/ Quadriciclos
19h30: Premiações UTV/ Quadriciclos
20h30: Mini Tombo com distribuição ao público, com a presença da Rainha e Cantarola
22h: Show Léo Gomes
Dia: 27 de maio (domingo)
7h: Abertura Secretaria de Prova. Entrega de Kits Bike MTB/ Trail Run
7h30: Largada Enduro Segundo dia
8h30: Largada Trail Run
9h: Largada Bike MTB
9h30: Início da chegada dos competidores Trail Run e Premiações
12h: Almoço
13h: Início Resultados e Premiações Bike
13h30: Resultados Motos Segundo Dia
15h30: Premiações Motos
17h30: Show Moustache
Outras informações: www.polentaoffroad.com