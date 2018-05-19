Adrenalina e aventura sobre duas rodas

Com pouco mais de 20 mil habitantes e uma frota de 3.422 motos, Venda Nova do Imigrante já está habituada a andar sobre duas rodas e vai ganhar uma pitada a mais de adrenalina nos próximos dias. Cento e cinquenta motociclistas de diversas regiões brasileiras partem da cidade para percorrer trajetos de até 300 km, cortando municípios como Conceição do Castelo, Brejetuba, Afonso Cláudio, Castelo e Domingos Martins.

Crédito: Savastano Lordelo

Os participantes do 30º Enduro Nacional da Polenta encontrarão pelo caminho desafios como plantações de café e mata fechada. A atração é parte do Polenta Off Road, considerado o maior evento de esporte de aventura do Espírito Santo e um dos mais significativos do Brasil, que será realizado entre os dias 25 e 27 de maio. A largada e chegada serão no Centro de Eventos Padre Cleto Calimam  Polentão.

Segundo o presidente do Trail Clube Mata Atlântica e um dos organizadores do evento, Carlos Minet, o enduro é um das modalidades mais concorridas. Em especial, a categoria máster, que terá a participação de atletas de elite. Os melhores pilotos participam da disputa, considerada a mais tradicional do circuito nacional. A prova vai exigir uma maior preparação técnica e física dos atletas. E vale pontuação nos rankings capixaba e brasileiro, comenta.

Ao todo, serão 48 categorias divididas em cinco modalidades: Enduro, Bike MTB; UTVs; Trail Run e Quadriciclo. Há opções tanto para quem gosta de competir quanto para quem curte o esporte como lazer. Em algumas modalidades próprias, a ideia é promover a interação entre os participantes e o público. Alguns exemplos são as categorias UTVs e Quadriciclo, que não valem pontuação, mas são atrações à parte. O único pré-requisito é ter acima de 18 anos, observa.

Município

Além de incentivar o esporte de aventura, o Polenta Off Road é uma ferramenta de divulgação da economia local e das belezas naturais da cidade. O município vai receber competidores e jornalistas de várias regiões do Brasil, tais como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. O que é bom para promover o agroturismo e a cultura regional, afirma um dos organizadores do evento, Marco Grillo.

Corrida e Bike

Para os amantes de corrida, o Polenta Off Road tem a categoria Trail Run. Há percursos mais curtos, de 7 km, voltado para os apreciadores do esporte. E provas mais longas, com 15 e 30 km, respectivamente, destinadas aos atletas profissionais. Já no ciclismo existe a categoria Bike MTB, com percursos de 35 km para os competidores amadores e 60 km para os atletas de alto rendimento. As provas de corrida e bike serão realizadas no domingo, dia 27, a partir das 8h30.

Confira a programação do evento

Polenta OFF Road  Venda Nova do Imigrante (ES)  Brasil

Dia: 25 de maio (sexta-feira)

18h: Entrega de material (moto, UTV e quadriciclo)

19h: Show de Carolina Oliveira

Dia: 26 de maio (sábado)

7h: Abertura Secretaria de Prova

Das 7h às 8h30: vistoria técnica (moto) com parte fechado  local onde fica as motos

Das 7h às 9h30: vistoria técnica UTV e quadriciclo

9h: Largada Enduro

10h: Largada UTV e Quadriciclos

12h: Almoço

13h: Show Rato e seus Canalhas

13h30: Chegada dos competidores

15h: Entrega Kits Bike MTB/ Trail Run

19h: Entrega resultados Motos/ UTVs/ Quadriciclos

19h30: Premiações UTV/ Quadriciclos

20h30: Mini Tombo com distribuição ao público, com a presença da Rainha e Cantarola

22h: Show Léo Gomes

Dia: 27 de maio (domingo)

7h: Abertura Secretaria de Prova. Entrega de Kits Bike MTB/ Trail Run

7h30: Largada Enduro  Segundo dia

8h30: Largada Trail Run

9h: Largada Bike MTB

9h30: Início da chegada dos competidores Trail Run e Premiações

12h: Almoço

13h: Início Resultados e Premiações Bike

13h30: Resultados Motos Segundo Dia

15h30: Premiações Motos