Ação social da Igreja Cristã Maranata

A cada seis meses uma equipe de médicos, dentistas, enfermeiros e farmacêuticos chega em uma embarcação para prestar assistência às populações ribeirinhas nas cidades de Melgaço, Bagre e São Sebastião da Boa Vista, localizadas na Ilha do Marajó, no Pará. Uma das áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. Este é um dos trabalhos sociais coordenados pela Igreja Cristã Maranata.

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A Missão Amazônia começou em abril de 2016 com o objetivo de levar dignidade, saúde, educação cristã e uma oportunidade de experiência com Deus àqueles mais isolados e excluídos do país. Desde então, 7 mil pessoas foram atendidas, cerca de 25 mil procedimentos foram realizados e 14 mil unidades de medicamentos foram distribuídas gratuitamente entre os ribeirinhos.

Além dos procedimentos médicos e odontológicos, a Missão Amazônica realiza atividades socioeducativas de saúde, cortes de cabelo e oficinas de higiene bucal com distribuição de kits de escovação. Para a inclusão de toda a comunidade, um grupo de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) acompanha todo o trabalho.

O presidente da Missão Internacional Cristã Maranata, pastor João Cidade, explica que antes deste trabalho a população precisava viajar por até 12 horas para realizar exames básicos. A população é carente de serviços básicos de saúde e tratamento de água e esgoto. Há algum material técnico disponível para exames clínicos nestas localidades, mas não há profissionais habilitados para manuseá-los. Para a realização de qualquer exame é necessário o deslocamento para as cidades maiores, como Breves e Belém, trajetos de até 12 horas de navegação. A assistência médica e social levada por nós busca minimizar as necessidades destes ribeirinhos.

Meio ambiente

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Entre os integrantes, há uma equipe de pesquisadores e professores doutores de universidades federais do país para coletar amostras, realizar pesquisas e apresentar soluções para o tratamento da água e melhor manejo do solo.

Evangelização

Segundo o pastor João Cidade, além de minimizar o sofrimento de uma população desassistida, o objetivo do projeto é anunciar o Evangelho. Em dois anos, cinco igrejas foram instaladas na região. Falamos do projeto de Salvação em Cristo Jesus, anunciando Maranata, que é um brado que significa que em breve Jesus vem para arrebatar a sua Igreja. Também buscamos a consolidação das igrejas ali estabelecidas, informa.

A evangelização acontece durante os atendimentos, nas ruas e cultos especiais nas igrejas e ginásios dos municípios. Milhares de edições de literatura bíblica, como o folheto Uma Palavra de Esperança para o seu Coração e exemplares do Novo Testamento são distribuídos gratuitamente. Um fenômeno recorrente é a solicitação feita pelos próprios ribeirinhos para que os grupos de evangelização entrem em suas casas e estabelecimentos comerciais para prestar assistência e oração. É notória a carência da alma e o desejo de não apenas conhecer a Palavra de Deus, mas de viver seus preceitos e doutrinas, diz o pastor.

Projeto oferece atendimento ambulatorial para pacientes com câncer de pele

Com mais de 100 mil casos de câncer de pele por ano, o Brasil é líder na ocorrência da doença. No Estado o quadro não é diferente. Os números levaram a Igreja Cristã Maranata a implantar um trabalho de atendimento ambulatórial por meio da Fundação Manoel dos Passos Barros, que exerce um papel complementar à rede SUS em Laranjeiras, na Serra.

Especializada no tratamento de câncer de pele, a instituição oferece desde o diagnóstico até pequenas cirurgias, principalmente para pessoas carentes do interior do Espírito Santo. Para garantir um atendimento de qualidade, uma equipe multidisciplinar, envolvendo médicos, enfermeiros e assistentes sociais, se reveza junto aos pacientes e familiares. Os casos de maior complexidade são encaminhados ao Sistema Único de Saúde.

Música

Além disso, a Igreja Cristã Maranata trabalha com musicoterapia para amenizar dores em hospitais públicos e com o projeto Aprendiz de Instrumentos, que ensina crianças e adolescentes a tocarem instrumentos nas igrejas de todo o país.

A previsão é que a próxima Missão Amazônia seja realizada em novembro, com perspectiva de ampliação do projeto para o interior da Bahia, Pernambuco e Sergipe.

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